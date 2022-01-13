 Москва не видит оснований для продолжения переговоров по безопасности | Новости из Германии о России | DW | 13.01.2022

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Россия

Москва не видит оснований для продолжения переговоров по безопасности

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что переговоры с США о безопасности зашли в тупик и Москва не видит оснований для их продолжения. Главы МИД и обороны стран ЕС обсуждают отношения с Россией.

Замглавы МИД России Сергей Рябков

Замглавы МИД России Сергей Рябков

Россия негативно оценила результаты переговоров с США и НАТО по вопросам безопасности в Европе. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в четверг, 13 января, оценил ситуацию как тупиковую, обосновав это тем, что США и их союзники не хотят выполнять требований России. "По ключевым элементам США и их союзники фактически говорят нам "нет", - сказал он, добавив, что в Москве в настоящее время не видят оснований для продолжения переговоров.

По словам Рябкова, Россия будет применять "другие меры и техники" в отношениях с Западом. Он, в частности, сообщил, что военные эксперты проконсультируют президента России Владимира Путина о возможных опциях на случай дальнейшего ухудшения ситуации в конфликте вокруг Украины. Рябков, однако, подчеркнул, что необходимо дать шанс дипломатии.

Провал переговоров

На этой неделе высокие представители России, США и НАТО обсуждали вопросы безопасности в Европе, в том числе требования Москвы о гарантиях дальнейшего нерасширения НАТО на восток. Сторонам не удалось добиться сколько-нибудь заметного прогресса. США и их союзники по Североатлантическому альянсу заявили, что двери НАТО и впредь останутся открытыми для новых членов, а Россия не может иметь права вето в этом вопросе.

Запад и Украина уже многие месяцы обвиняют Россию в стягивании десятков тысяч военнослужащих к украинской границе. Они подозревают Москву в подготовке к новому вторжению в Украину. Россия утверждает, что не имеет подобных намерений, и в свою очередь обвиняет НАТО в вооружении Украины и проведении маневров возле российских границ.

ОБСЕ и министры стран ЕС обсуждают отношения с Россией

Между тем во французском Бресте министры иностранных дел и обороны стран Евросоюза обсуждают отношения Европы с Россией. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила на этой встрече, что Европа должна сыграть важную роль в урегулировании конфликта вокруг Украины. "Это особенно важно, поскольку здесь затронуты исконные интересы ЕС", - подчеркнула она.

При этом Бербок отметила, что Евросоюзу нужен "стратегический компас" в отношениях с такими автократическими государствами, как Россия и Китай. "Если Европа проводит общий курс и действует единым фронтом, она является тяжеловесом - если же она действует разобщенно, то выступает в более низкой весовой категории"", - сказала глава МИД ФРГ.

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и глава МИД Польши Збигнев Рау предупредил об угрозе войны в Европе. Заявление последовалов четверг на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, посвященного вопросам безопасности в Европе, в частности, кризису вокруг Украины и требованиям РФ о "гарантиях безопасности". "Угроза войны в регионе ОБСЕ в настоящее время представляется большей, чем когда-либо за минувшие 30 лет", - заявил Рау.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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