Мосгорсуд рассматривает по существу иск о признании ФБК экстремистским

В Московском городском суде проходит первое заседание по существу иска прокуратуры столицы о признании Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ), а также общественного движения "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщила корреспондент DW.

Слушания проходят в закрытом режиме, так как сам иск и ряд материалов по делу засекречены.

Интересы ФБК отстаивают шесть защитников, все они присутствуют на заседании. Возле здания суда по традиции дежурят автозак и несколько полицейских автомобилей.

Вскоре после начала слушаний было принято решение перенести их на 10.00 мск 9 июня, сообщили в объединении юристов "Команда 29". По всей видимости, "испугались наших талмудов ходатайств", прокомментировал информацию юрист команды Максим Оленичев.

Материалы засекречены из-за личных данных силовиков

Как уточняла газета "Коммерсант", материалы засекречены из-за личных данных силовиков, обратившихся с исками "о причиненном участниками митингов" в поддержку оппозиционера Алексея Навального "ущербе".

Прокуратура Москвы 16 апреля подала иск о признании экстремистскими Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Навального, а также Фонда защиты прав граждан. По версии прокуратуры, под видом этих организаций работают иностранные и международные организации, чья деятельность признана в России нежелательной. В конце апреля Росфинмониторинг включил штабы Навального в перечень экстремистов и террористов.

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