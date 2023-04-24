Мосгорсуд признал законным арест Дарьи Треповой

Обвиняемая в убийстве "военкора" Владлена Татарского девушка на заседании суда, рассматривающего апелляцию на ее арест, сказала, что сожалеет о случившемся.

Московский городской суд в понедельник, 24 апреля, отклонил апелляцию на арест Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении взрыва в кафе Санкт-Петербурга, жертвой которого стал российский провоенный блогер Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин). Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции .

"Я хочу сказать, что безумно сожалею о произошедшем, каждый день я молюсь о здоровье потерпевших", - заявила Трепова на закрытом заседании.

Закрыть слушания просила сторона обвинения, указывая, что "исследованные в суде материалы содержат тайну предварительного следствия". Подсудимая возражала против этого.

Басманный суд Москвы 4 апреля заключил Трепову под стражу до 2 июня 2023 года. Защита обвиняемой просила избрать меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО.

Взрыв в кафе Санкт-Петербурга

Вечером 2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе Street Food Bar № 1 в Василеостровском районе произошел взрыв. В этот момент в заведении проходил "творческий вечер" провоенного блогера Владлена Татарского. В результате взрыва Татарский погиб, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек.

По факту взрыва Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве, но позднее переквалифицировал его как террористический акт, совершенный организованной группой и повлекший умышленное причинение смерти человеку, а также незаконное ношение взрывчатых устройств.

В 2022 году основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявлял, что Street Food Bar №1 принадлежит его компании "Конкорд". "Кафе я передал патриотическому движению "Кибер фронт Z", и они проводили там различные семинары. Вероятнее всего, эта трагедия на семинаре и произошла", - подтвердил Пригожин в ночь на 3 апреля.

Максим Фомин родился в Макеевке Донецкой области. Он вел Telegram-канал, активно поддерживающий российское военное вторжение в Украину. У него было более 560 тысяч подписчиков. Он также вел программу "Разборы Рыбаря" на канале "Соловьев Live".

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