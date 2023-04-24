  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Дарья Трепова в зале суда
Дарья Трепова в Басманном суде Москвы (4 апреля 2023 года)Фото: Ilya Pitalev/SNA/IMAGO
Правосудие и законРоссия

Мосгорсуд признал законным арест Дарьи Треповой

Жан Рофе
1 ч. назад

Обвиняемая в убийстве "военкора" Владлена Татарского девушка на заседании суда, рассматривающего апелляцию на ее арест, сказала, что сожалеет о случившемся.

https://p.dw.com/p/4QUE1

Московский городской суд в понедельник, 24 апреля, отклонил апелляцию на арест Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении взрыва в кафе Санкт-Петербурга, жертвой которого стал российский провоенный блогер Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин). Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

"Я хочу сказать, что безумно сожалею о произошедшем, каждый день я молюсь о здоровье потерпевших", - заявила Трепова на закрытом заседании.

Закрыть слушания просила сторона обвинения, указывая, что "исследованные в суде материалы содержат тайну предварительного следствия". Подсудимая возражала против этого.

Басманный суд Москвы 4 апреля заключил Трепову под стражу до 2 июня 2023 года. Защита обвиняемой просила избрать меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО.

Взрыв в кафе Санкт-Петербурга

Вечером 2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе Street Food Bar № 1 в Василеостровском районе произошел взрыв. В этот момент в заведении проходил "творческий вечер" провоенного блогера Владлена Татарского. В результате взрыва Татарский погиб, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек.

По факту взрыва Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве, но позднее переквалифицировал его как террористический акт, совершенный организованной группой и повлекший умышленное причинение смерти человеку, а также незаконное ношение взрывчатых устройств.

В 2022 году основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявлял, что Street Food Bar №1 принадлежит его компании "Конкорд". "Кафе я передал патриотическому движению "Кибер фронт Z", и они проводили там различные семинары. Вероятнее всего, эта трагедия на семинаре и произошла", - подтвердил Пригожин в ночь на 3 апреля.

Максим Фомин родился в Макеевке Донецкой области. Он вел Telegram-канал, активно поддерживающий российское военное вторжение в Украину. У него было более 560 тысяч подписчиков. Он также вел программу "Разборы Рыбаря" на канале "Соловьев Live".

Смотрите также:

Собчак в "списке Путина"?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Кому выгодно убийство "военкора" Татарского и чей теперь Бахмут? DW Новости (03.04.2023)

Кому выгодно убийство "военкора" Татарского и чей теперь Бахмут? DW Новости (03.04.2023)

Военкор Максим Фомин, распространявший z-пропаганду и известный под псевдонимом Владлен Татарский, стал жертвой взрыва 2 апреля в Санкт-Петербурге. Следствие стремительно нашло вероятного киллера - Дарья Трепова, передавшая военкору бюст-бомбу, задержана. Москва считает украинские спецслужбы организаторами.
Политика3 апреля 2023 г.30:17 мин.
external

Зачем Путин ездил на оккупированные территории и пытается поменять свой имидж (18.04.2023)

Зачем Путин ездил на оккупированные территории и пытается поменять свой имидж (18.04.2023)

Кремль заявил, что Путин побывал на аннексированных территориях в Херсонской и Луганской областях и широко разрекламировал видеосъемку поездки на "фронт". В глаза бросаются некоторые несостыковки.
Политика18 апреля 2023 г.29:29 мин.

Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции

Сообщение в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции
t.me
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Кулеба: Истребители Киеву - инвестиция в безопасность Европы

Конфликты15 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный министр иностранных дел России Сергей Лавров взобрался на шпиль нью-йоркского небоскреба "Эмпайр-стейт-билдинг", как Кинг Конг в одноименном фильме, вокруг кружат вертолеты с надписью "пресса" и "TV".

Лавров в Нью-Йорке, или Кремлевский Кинг Конг

Лавров в Нью-Йорке, или Кремлевский Кинг Конг

Политика1 ч. назад
Сольвеевская международная научная конференция в 1927 году

Сумбур квантовой физики в Берлине двадцатых годов

Сумбур квантовой физики в Берлине двадцатых годов

Наука4 ч. назад
Экономист Сергей Гуриев

Сергей Гуриев: Пока Путин у власти, война будет продолжаться

Сергей Гуриев: Пока Путин у власти, война будет продолжаться

Политика23 апреля 2023 г.
На рынке в Стамбуле

Инфляция может стоить Эрдогану победы на выборах президента

Инфляция может стоить Эрдогану победы на выборах президента

Политика23 апреля 2023 г.
Воронка от упавшего в Белгороде боеприпаса и пострадавший дом

Второй снаряд в Белгороде и другие события 423-го дня войны

Второй снаряд в Белгороде и другие события 423-го дня войны

Конфликты22 апреля 2023 г.
Украинская беженка Ксения с двухлетней дочерью Мириам

Украинские беженцы в США: когда система приема дает сбои

Украинские беженцы в США: когда система приема дает сбои

Миграция22 апреля 2023 г.
На главную страницу