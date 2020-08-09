 Осенний Морицбург - замок из ″Трех орешков для Золушки″ (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 25.10.2020

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По Германии

Осенний Морицбург - замок из "Трех орешков для Золушки" (фото)

Этот саксонский замок хорошо известен многим поколениям телезрителей, благодаря киносказке "Три орешка для Золушки".

Замок Морицбург

Морицбург • Фотографии этой немецкой достопримечательности мы публикуем в нашей рубрике "Кадр за кадром" как минимум раз в год, а то и чаще. Продолжим традицию и покажем фотографии, сделанные в нынешнем октябре корреспондентом агентства dpa.

Морицбург - один из самых известных немецких замков на воде

Морицбург - один из самых известных немецких замков на воде

Маяк на пруду в парке замке Морицбург

Маяк на пруду в парке замке Морицбург

Окрестности замка Морицбург ранним октябрьским утром

Окрестности замка Морицбург ранним октябрьским утром

Во времена ГДР, в 1972 году здесь снимался фильм "Три орешка для Золушки". Замок Морицбург (Moritzburg) был заложен на этом месте под Дрезденом в середине XVI века по указанию тогдашнего саксонского правителя - курфюрста Морица (Moritz von Sachsen), в честь которого и назван. Свой нынешний вид обрел в эпоху барокко в начале XVIII века - во времена Августа Сильного (August der Starke).

Смотрите также: 

  • Кадр из фильма Три орешка для Золушки

    Выставка в замке Морицбург

    Путешествие в сказку

    С наступлением холодов немецкий замок Морицбург превращается в сказочный дворец: в нем поселяются Золушка и ее принц из легендарного немецко-чешского фильма 1973 года. В замке проходила часть съемок, именно поэтому здесь и организуется зимняя выставка "Три орешка для Золушки". Посетители узнают об истории создания киносказки, разглядывая оригинальные костюмы.

  • Замок Морицбург

    Выставка в замке Морицбург

    Сказочный дворец

    Барочный замок Морицбург, расположенный неподалеку от Дрездена, играет в фильме роль королевской резиденции. В киносказке он появляется в сумерках или виден сквозь ветви деревьев. Стоит замок посреди великолепного природного ландшафта, обрамленный со всех сторон водой.

  • Замок Морицбург

    Выставка в замке Морицбург

    Охотничий замок

    Построили замок Морицбург представители королевского и княжеского рода Веттинов. Предназначалась эта загородная резиденция саксонской аристократии для охоты. Леса в этих местах славились дичью, поэтому курфюрст Мориц и решил выстроить здесь в 1542 году охотничий замок. Натурные съемки фильма "Три орешка для Золушки" проходили, однако, в Чехии.

  • Выставка Три орешка для Золушки

    Выставка в замке Морицбург

    По следу принцессы

    В этом сезоне традиционная зимняя выставка в замке Морицбург будет открыта для посетителей до 3 марта 2019 года. Экспозиция рассказывает об истории создания фильма и показывает целый ряд оригинальных реквизитов и костюмов.

  • Выставка Три орешка для Золушки

    Выставка в замке Морицбург

    Бальные платья

    Один из самых знаменитых экспонатов выставки - розовое платье, в котором сыгравшая Золушку юная чешская актриса Либуше Шафранкова является на бал в королевский дворец. Теперь платье хранится в стеклянной витрине - в 2014 году его копия была похищена на выставке в Морицбурге. На фото: миниатюрная модель реконструирует сцену из фильма.

  • Выставка Три орешка для Золушки

    Выставка в замке Морицбург

    Восковые фигуры

    Выставка к фильму "Три орешка для Золушки" занимает пространство площадью в 450 квадратных метров. Не так уж и много, но она богата экспонатами. Любителей фильма здесь приветствуют и королевская чета, и голуби, и сова Розалия, и даже белая лошадь Золушки, в роли которой были заняты два коня - чешский и немецкий.

  • Павел Травничек

    Выставка в замке Морицбург

    Сказочный принц

    В феврале 2017 года замок Морицбург посетил чешский актер Павел Травничек. На роль принца, в которого были влюблены в ту пору чуть ли не все девочки мира, его выбрали из более чем 20 претендентов. Для фильма актеру пришлось быстро научиться ездить верхом, танцевать и стрелять из арбалета. И вообще это была его первая роль в кино! Потом, впрочем, Павел Травничек еще не раз играл принцев.

  • Режиссер Вацлав Ворличек

    Выставка в замке Морицбург

    Режиссер

    Режиссер Вацлав Ворличек также заезжал в Морицбург. "Три орешка для Золушки", снятый им по собственному сценарию, стал самым известным его фильмом. В Чехии Ворличека называют "королем комедии".

  • Либуше Шафранкова и Павел Травничек

    Выставка в замке Морицбург

    Красивая пара

    Режиссер не ошибся: своим фантастическим успехом эта киносказка отчасти обязана прекрасной "химии" между исполнителями главных ролей. Либуше Шафранкова и Павел Травничек стали парой и в реальной жизни. Золушка-Либуше, впрочем, вышла потом замуж за другого и сделала замечательную кинокарьеру. А Травничек-принц сменил за свою жизнь нескольких "золушек"...

    Автор: Элла Володина


Контекст

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Аудио- и видеофайлы по теме

Замок Целле - #DailyDrone  

Замок Лихтенштайн - #DailyDrone  

Замок Мариенбург - #DailyDrone  

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