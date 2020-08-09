Осенний Морицбург - замок из "Трех орешков для Золушки" (фото)

Морицбург • Фотографии этой немецкой достопримечательности мы публикуем в нашей рубрике "Кадр за кадром" как минимум раз в год, а то и чаще. Продолжим традицию и покажем фотографии, сделанные в нынешнем октябре корреспондентом агентства dpa.

Морицбург - один из самых известных немецких замков на воде

Маяк на пруду в парке замке Морицбург

Окрестности замка Морицбург ранним октябрьским утром

Во времена ГДР, в 1972 году здесь снимался фильм "Три орешка для Золушки". Замок Морицбург (Moritzburg) был заложен на этом месте под Дрезденом в середине XVI века по указанию тогдашнего саксонского правителя - курфюрста Морица (Moritz von Sachsen), в честь которого и назван. Свой нынешний вид обрел в эпоху барокко в начале XVIII века - во времена Августа Сильного (August der Starke).

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