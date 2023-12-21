Молдова намерена покинуть СНГ к концу 2024 года

Молдова завершит процесс выхода из Содружества Независимых Государств (СНГ) до конца 2024 года, последовательно денонсировав все оставшиеся соглашения, заключенные в рамках этой организации. Кишинев выходит из договоров пошагово, предварительно изучив ситуацию в каждой сфере, заявила в эфире телеканала Exclusiv TV в среду, 20 декабря, председатель комиссии по внешней политике и европейской интеграции в парламенте Молдовы Дойна Герман.

Герман: Экономических последствий выход из СНГ иметь не будет

Одновременно Герман не согласилась с заявлением ряда оппозиционных политиков, что Молдова из-за выхода из СНГ может пострадать. По ее словам, этот шаг не повлечет за собой отрицательных последствий для молдавской экономики, так как не исключает двустороннего сотрудничества со странами СНГ. "Это часть манипуляции и дезинформации. Очевидно, что экономически нам терять нечего. Прежде всего, если говорить о соглашениях экономически: мы ежегодно платим по этим соглашениям. Если мы расторгнем эти соглашения, мы будем освобождены от этих платежей", - подчеркнула парламентарий.

Изучая сейчас сотрудничества в рамках соглашений в рамках СНГ, заключенных более 30 лет назад, Кишинев приходит к выводу, что не получил от них никакой выгоды, отметила далее политик. "Республика Молдова как партнер никогда даже не обменивалась опытом, и наоборот", - указала Дойна Герман, комментируя утверждение президента РФ Владимира Путина, что "Молдова не представляет ценности для СНГ".

В 2023 году Молдова начала процесс денонсации соглашений СНГ

В начале 2023 года правительство Молдовы сообщило, что изучает целесообразность дальнейшего пребывания в СНГ. В течение года Кишинев денонсировал десятки соглашений в рамках организации. В частности, в мае Молдова вышла из договоров об обмене информацией в вопросах охраны внешних границ государств СНГ, а также об условиях поставки товаров между организациями стран СНГ. "Из-за того, что Украина также осуществляет выход из СНГ, понятие внешней границы с пространством СНГ теряет свою актуальность", - пояснила тогдашний министр внутренних дел Анна Ревенко. Второе соглашение денонсируют, так как его положения устарели.

В свою очередь премьер-министр Молдовы Дорин Речан указал, что в рамках СНГ не удалось урегулировать приднестровский конфликт. "Российская армия продолжает незаконно находиться на территории Молдовы. Пребывание в СНГ не защитило нас от введения экономического эмбарго", - указал Речан. Кроме того, Кишинев обеспокоен попытками России дестабилизировать ситуацию в республике.

Одновременно Молдова ведет процесс интеграции в Европейский Союз. В июне 2022 года ЕС предоставил ей, как и Украине, статус кандидата, а в конце 2023-го принял решение о начале переговоров с Кишиневом о вступлении в Евросоюз.

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