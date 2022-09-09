МО РФ: Россия перебрасывает резервы под Харьков

На 198-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 9 сентября (время московское).

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Министерство обороны России в пятницу опубликовало видео с переброской войск в Харьковскую область, где украинская армия ведет успешное наступление. По данным Минобороны РФ, на официальном видео показано движение колонн бронетехники и специальной автотехники; на кадрах - бронетранспортеры, грузовики с буксируемыми гаубицами, машины материально-технического обеспечения. Ранее в тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался ответить на вопрос журналистов о ходе военных действий в районе Балаклеи под Харьковом, заявив, что с таким вопросом следует обращаться в Минобороны РФ "к коллеге Конашенкову".

Хроника событий 9 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 8 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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