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Фото: Galyna Andrushko/Zoonar/picture alliance

Многонациональное Государство Боливия

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Государство в центральной части Южной Америки. Численность населения - около 12 млн человек.

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Контекст

Жанин Аньес

Задержана бывший временный президент Боливии Жанин Аньес

Задержана бывший временный президент Боливии Жанин Аньес

Жанин Аньес подозревают в подготовке госпереворота против Эво Моралеса.
Политика13 марта 2021 г.
Экс-президент Боливии Эво Моралес

Суд в Боливии запретил Моралесу баллотироваться в парламент

Суд в Боливии запретил Моралесу баллотироваться в парламент

Суд в Ла-Пасе поддержал решение избиркома, запретившего находящемуся в Аргентине Эво Моралесу участвовать в выборах.
Политика8 сентября 2020 г.
Эво Моралес

Экс-президент Боливии Моралес обвинен в терроризме

Экс-президент Боливии Моралес обвинен в терроризме

Прокуратура Боливии считает, что Моралес после бегства из страны подстрекал сторонников к незаконным действиям.
Политика7 июля 2020 г.
Экс-президент Боливии Эво Моралес в Буэнос-Айресе

Суд не позволил экс-президенту Боливии стать депутатом

Суд не позволил экс-президенту Боливии стать депутатом

Эво Моралес не может стать сенатором, так как у него нет постоянного места жительства в Боливии, постановил суд.
Политика21 февраля 2020 г.
И.о. президента Боливии объявляет о высылке дипломатов

Боливия высылает испанских и мексиканских дипломатов

Боливия высылает испанских и мексиканских дипломатов

И.о. президента Боливии Жанин Аньес дала послу Мексики в Ла-Пасе и двум испанским дипломатам 3 дня на отъезд из страны.
Политика31 декабря 2019 г.
Экс-президент Боливии Эво Моралес

Экс-президенту Боливии Моралесу отказали в амнистии

Экс-президенту Боливии Моралесу отказали в амнистии

Сенат Боливии запретил чиновникам в третий раз баллотироваться на ту же должность.
Политика24 ноября 2019 г.
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