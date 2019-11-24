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Фото: Galyna Andrushko/Zoonar/picture alliance
Многонациональное Государство Боливия
Публикации по теме
Государство в центральной части Южной Америки. Численность населения - около 12 млн человек.
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Контекст
Задержана бывший временный президент Боливии Жанин Аньес
Задержана бывший временный президент Боливии Жанин Аньес
Жанин Аньес подозревают в подготовке госпереворота против Эво Моралеса.
Политика
13.03.2021
13 марта 2021 г.
Суд в Боливии запретил Моралесу баллотироваться в парламент
Суд в Боливии запретил Моралесу баллотироваться в парламент
Суд в Ла-Пасе поддержал решение избиркома, запретившего находящемуся в Аргентине Эво Моралесу участвовать в выборах.
Политика
08.09.2020
8 сентября 2020 г.
Экс-президент Боливии Моралес обвинен в терроризме
Экс-президент Боливии Моралес обвинен в терроризме
Прокуратура Боливии считает, что Моралес после бегства из страны подстрекал сторонников к незаконным действиям.
Политика
07.07.2020
7 июля 2020 г.
Суд не позволил экс-президенту Боливии стать депутатом
Суд не позволил экс-президенту Боливии стать депутатом
Эво Моралес не может стать сенатором, так как у него нет постоянного места жительства в Боливии, постановил суд.
Политика
21.02.2020
21 февраля 2020 г.
Боливия высылает испанских и мексиканских дипломатов
Боливия высылает испанских и мексиканских дипломатов
И.о. президента Боливии Жанин Аньес дала послу Мексики в Ла-Пасе и двум испанским дипломатам 3 дня на отъезд из страны.
Политика
31.12.2019
31 декабря 2019 г.
Экс-президенту Боливии Моралесу отказали в амнистии
Экс-президенту Боливии Моралесу отказали в амнистии
Сенат Боливии запретил чиновникам в третий раз баллотироваться на ту же должность.
Политика
24.11.2019
24 ноября 2019 г.
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