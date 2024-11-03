МИД Боливии: Сторонники Моралеса удерживают свыше 200 солдат

По версии МИД Боливии, нерегулярные формирования сторонников Моралеса захватили более 200 военнослужащих. В министерстве говорят о "дестабилизирующей эскалации против демократической системы".

Сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса удерживают свыше 200 солдат. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщили в МИД страны.

По данным ведомства, 1 ноября в районе Чапаре (департамент Кочабамба) нерегулярные формирования напали на три воинские части, захватив более 200 военнослужащих, а также боевое оружие и боеприпасы.

"Дестабилизирующая эскалация против демократической системы"

В министерстве назвали произошедшее "дестабилизирующей эскалацией против демократической системы". Там также обратили внимание на "усилия и неоднократные призывы к диалогу со стороны президента Луиса Арсе Катакоры".

По мнению МИД Боливии, хотя Моралес 1 ноября призвал сторонников на время отказаться от перекрытия дорог, на деле этого не произойдет. Во внешнеполитической службе считают, что обращение - как и объявление голодовки экс-президентом - представляют собой "уловку, для снижение ущерба для репутации лидера протеста и привлечения внимания международного сообщества ".

Сторонники Моралеса с середины октября перекрыли около 20 улиц

Как напомнило агентство AFP, сторонники Моралеса с середины октября перекрыли около 20 дорог в центральных районах Боливии в знак протеста против "юридического преследования" экс-президента. Правительство направило армию для помощи полиции в устранении блокировок.

Моралес занимал пост президента Боливии с 2006 по 2019 годы. В сентябре он инициировал протесты против того, что назвал "неумелым экономическим управлением" Арсе. Акции вылились в уличные столкновения со сторонниками правительства. В июне в Боливии была пресечена попытка военного переворота.

Моралес находится под следствием

Кроме того, 65-летний Моралес находится под следствием по обвинению в изнасиловании 15-летней девочки во время пребывания у власти в 2015 году. Экс-президент отвергает обвинения и называет их попыткой помешать ему вернуться к власти.

Ранее, 1 ноября, Моралес объявил голодовку, чтобы подтолкнуть правительство к переговорам. Позже он призвал своих сторонников прекратить блокаду дорог для "предотвращения кровопролития".

Хотя по конституции Моралес не имеет права снова баллотироваться, он хочет бросить вызов Арсе и выдвинуть кандидатуру на выборах президента в августе 2025 года, напомнило агентство AFP.

Политик 27 октября утверждал, что на него было совершено покушение. По словам экс-главы государства, неизвестные открыли огонь по его автомобилю. Сам он не пострадал. Власти Боливии оперативно не подтвердили информацию.