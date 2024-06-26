В Боливии пресечена попытка госпереворота

Подразделения армии Боливии под руководством мятежного генерала Хуана Хосе Суньиги в среду, 26 июня, заняли центральную площадь столицы Ла-Пас и протаранили с помощью бронетехники дверь во двор официальной резиденции президента республики Луиса Арсе, сообщает издание Vision360.

Позднее президент вышел к военачальнику, и они поговорили. Спустя некоторое время военные начали отходить от президентского дворца, а площадь перед ним заняли сторонники президента. Мятежный генерал был задержан полицией. Ему предъявлено обвинение в терроризме и вооруженном восстании.

"Мы заявляем международному сообществу, что в Боливии происходит попытка государственного переворота против нашего демократически избранного правительства", - написал в соцсети X вице-президент Боливии Давид Чокеуанка. В свою очередь президент республики назвал действия подразделений генерала Суньиги попыткой госпереворота и поблагодарил полицию за то, что та "осталась верной демократии".

Генерал Суньига: Мы вернем себе родину

Накануне генерал Хуан Хосе Суньига был отправлен в отставку с должности командующего Вооруженными силами Боливии, но он отказался сложить с себя полномочия. "Мы вернем себе родину", - заявил Суньига, выступая на площади Мурильо. По его словам, мобилизация армейских подразделений - это демонстрация раздражения из-за "унижений" военных, передает издание El Deber.

Генерал пояснил, что устроил попытку госпереворота, чтобы освободить политических заключенных и "реформировать демократию", пишет издание Los Tiempos. "Мы требуем немедленного освобождения всех политических заключенных. Не может быть, чтобы люди были заключены в тюрьму за выполнение приказа", - сказал Суньига.