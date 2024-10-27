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ПолитикаБоливия

Экс-президент Боливии Моралес заявил о попытке покушения

Александра Иванова
27 октября 2024 г.

Эво Моралес заявил, что в его автомобиль стреляли, и обвинил действующее правительство и президента Боливии Луиса Арсе в попытке "остановить его".

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Экс-президент Боливии Эво Моралес (фото из архива)
Экс-президент Боливии Эво Моралес (фото из архива)Фото: Juan Karita/AP/picture alliance

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что в воскресенье, 27 октября, на него было совершено покушение. По словам экс-главы государства, неизвестные открыли огонь по его автомобилю. Сам он не пострадал, а власти Боливии не дали оперативного подтверждения информации о нападении, пишет агентство AP.

Эво Моралес выложил в соцсети снятое на телефон видео, на котором слышны крики людей, находящихся в автомобиле. На заднем и лобовом стеклах видны следы от пуль. Моралес заявил, что произошедшее было "попыткой остановить его" по указанию правительства.

Власти не комментируют обвинения экс-президента

Действующий президент Боливии Луис Арсе, против которого Моралес намерен побороться на следующих выборах, "прибег к физической силе, потому что не может победить его политически", заявил экс--глава государства. Представители правительства Арсе к моменту публикации не предоставили СМИ комментариев относительно этих обвинений.

В радиошоу, в котором он принимает участие каждую неделю, экс-президент Боливии рассказал, что нападение произошло, когда он направлялся из дома на радиостанцию. Люди в капюшонах произвели не менее 14 выстрелов по его машине и ранили водителя, утверждает он.

Эво Моралес был президентом Боливии с 2006 по 2019 годы. В сентябре текущего года он инициировал протесты против того, что он назвал неумелым экономическим управлением Арсе. Эти акции вылились в уличные столкновения со сторонниками правительства. В июне в Боливии была пресечена попытка военного переворота.

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