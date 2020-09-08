 Задержана бывший временный президент Боливии Жанин Аньес | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.03.2021

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Мир

Задержана бывший временный президент Боливии Жанин Аньес

Жанин Аньес подозревают в подготовке госпереворота против Эво Моралеса.

Жанин Аньес

Жанин Аньес

Бывший временный президент Боливии Жанин Аньес задержана за предполагаемую причастность к подготовке госпереворота против занимавшего на тот момент пост президента Эво Моралеса в 2019 году. Как сообщил в субботу, 13 марта, министр внутренних дел Боливии Карлос дель Кастильо дель Карпьо, она "находится в руках полиции".

По словам главы МВД, прокуратура выдала ордер на арест экс-главы государства. Сама Аньес, комментируя произошедшее, заявила о "начале политического преследования" в свой адрес. "Движение к социализму" решило вернуться к стилю диктатуры, - написала она.

Протесты в Боливии

В октябре 2019 года в Боливии прошли выборы президента. Верховный избирательный суд объявил о победе действующего главы государства Эво Моралеса уже в первом туре. Однако предварительные итоги голосования указывали на возможность второго тура. Позиция властей вызвала массовые протесты в Боливии, на фоне которых Моралес 10 ноября заявил об отставке. Вслед за Моралесом свои посты покинули вице-президент и спикеры обеих палат парламента.

Второй заместитель председателя Палаты сенаторов Жанин Аньес, провозгласившая себя президентом страны на переходный период, пообещала провести новые выборы в кратчайшие сроки. Переходное правительство Боливии обвинило Моралеса в терроризме и подстрекательстве к массовым беспорядкам.

Выборы президента и парламента в Боливии прошли 18 октября 2020 года.Победу на них одержал Луис Арсе, кандидат от партии "Движение к социализму", лидером которой является экс-президент Боливии Эво Моралес.  

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    Автор: Евгений Жуков


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