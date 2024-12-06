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НаукаСША

Миссии США к Луне перенесены на 2026 и 2027 годы

Екатерина Венкина
6 декабря 2024 г.

Программа Artemis II американского космического ведомства отложена до апреля 2026 года, Artemis III переносится на середину 2027 года.

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Миссия NASA Artemis I
Миссия NASA Artemis I (фото из архива)Фото: ESA/dpa/picture alliance

Пилотируемый испытательный полет в рамках миссии Artemis II, предусматривающей облет астронавтами Луны, отложен до апреля 2026 года. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщил глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Билл Нельсон.

Миссия Artemis III по высадке астронавтов на естественный спутник Земли переносится на середину 2027 года.

Задержка связана с необходимостью решить проблему с теплозащитным экраном, а также продемонстрировать успешную посадку без экипажа аппарата SpaceX и заправку топливом в полете, указали в NASA.

Один из этапов на пути к пилотируемому полету на Марс

Решение о записке программы Artemis из трех этапов было принято во время первого президентского срока Дональда Трампа. Она также предусматривает строительство лунной станции. Это - один из шагов на пути к пилотируемому полету на Марс.

Artemis предполагала расширение сотрудничества с Европейским космическим агентством и концерном Airbus. Он должны были изготовить ключевые элементы космического корабля Orion.

Первая лунная программа Apollo американского космического ведомства была реализована в 1961-1972 годах.

 

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