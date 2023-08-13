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Миссия ООН в Мали объявила об уходе с севера страны

Анатолий Арни
4 мин. назад

Миротворцы миссии ООН освободили уже вторую базу в Мали на фоне "ухудшения ситуации с безопасностью".

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Миротворец МИНУСМА в Мали
Миротворец МИНУСМА в МалиФото: Nicolas Remene/Le Pictorium/MAXPPP/dpa/picture alliance

Миротворческая миссия ООН МИНУСМА оставила свою базу в городе Бер на севере Мали. "МИНУСМА ускорила свой вывод из Бера из-за ухудшения ситуации с безопасностью в этом районе и высокого риска для наших "голубых касок", - указали представители миссии на страничке МИНУСМА в соцсети X (бывший Twitter) в воскресенье, 13 августа.

По сообщению МИНУСМА, на отбывшую из Бера колонну миротворцев дважды были совершены нападения. В результате пострадали трое людей, их эвакуировали в Тимбукту. Представители миссии ООН отметили, что, согласно международному праву, нападения на миротворцев могут быть признаны военными преступлениями.

Власти Мали сообщают о нападениях террористов, повстанцы - об атаках ЧВК "Вагнер"

За день до этого вооруженные силы Мали (FAM), подчиняющиеся правлению военной хунты, объявили об отраженной атаке "вооруженной террористической группировки" в Бере. Согласно заявлению ВС, неназванные "террористы" открыли огонь по подразделениям малийской армии, прибывшим в Бер на замену миротворцам ООН. В стычке были убиты шесть малийских военных и 24 нападавших, указывают FAM.

Еще днем ранее, в пятницу, 11 августа, борющиеся против военной хунты малийские повстанцы в Бере заявили о том, что на них напали наемники российской ЧВК "Вагнер", с которой сотрудничают FAM.

МИНУСМА уходит в ускоренном порядке

Ранее в августе МИНУСМА покинула другую свою базу в Мали, располагавшуюся в деревне Огоссагу в центральной части страны. Вывод же всего контингента миротворцев ООН из страны планировался на конец 2023 года.

Против деятельности миссии ООН в стране выступает пришедшая к власти в 2021 году военная хунта - в июне министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп потребовал от Совбеза ООН "немедленно" отозвать из страны миротворцев, так как они якобы не смогли сделать ситуацию в стране безопаснее и вызвали своими действиями "чувство недоверия" среди населения страны. Миссия МИНУСМА действует в Мали с 2013 года, и ее официальная цель - защита населения от джихадистских формирований.

О желании прекратить свою миссию в Мали ранее заявлял и бундесвер. Еще в ноябре 2022 года тогдашний министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) сообщала о планах вывести немецкие ВС из африканской страны к маю 2024 года. По ее словам, малийская военная хунта целенаправленно препятствовала работе миссии ООН, одновременно делая ставку на "российские силы".

При этом представители ООН отмечали, что с 2021 года эксперты постоянно получают тревожные сообщения из Мали о казнях, пытках, массовых захоронениях, изнасилованиях, незаконных задержаниях и исчезновениях людей. В совершении всего перечисленного подозревают правительственные силы Мали и российскую ЧВК "Вагнер". США ввели санкции против министра обороны Мали и других представителей военной хунты за поддержку российских наемников.

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