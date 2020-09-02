 Мишустин заверил Лукашенко в поддержке Москвой ″независимости Беларуси″ | Новости из Германии о России | DW | 03.09.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Мишустин заверил Лукашенко в поддержке Москвой "независимости Беларуси"

Союзное государство России и Беларуси будет основано на независимой позиции Москвы и Минска, заявил премьер РФ, выделив "соответствующие мероприятия экономического характера".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и президент Беларуси Александр Лукашенко

Михаил Мишустин и Александр Лукашенко в Минске

Россия поддерживает независимость и территориальную целостность Беларуси, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с действующим белорусским президентом Александром Лукашенко в четверг, 3 сентября. В сложившейся ситуации необходимо "отказаться от всякого рода угроз, применения односторонних санкций", считает глава российского правительства.

Он отдельно выделил прогресс в вопросе будущего Союзного государства. Оно будет "основано на абсолютно независимой позиции" Москвы и Минска, но "с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались", подчеркнул Михаил Мишустин, назвав Беларусь "родной страной" для России. По его утверждению, жители обеих стран "фактически являются одним народом".

В свою очередь Лукашенко заявил, что Минск и Москва существенно продвинулись в решении "наболевших вопросов". Россия как основной экономический партнер Беларуси "не отвернулась в эти трудные времена", отметил глава государства. Он намерен в скором времени встретиться в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.

Среди иных вопросов, которые участники встречи намерены обсудить, - снятие барьеров в торговле, а также расширение сотрудничества в здравоохранении, энергетике и промышленности.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси не утихают массовые протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых, по версии ЦИК, вновь стал Александр Лукашенко. Согласно официальным данным, он получил более 80 процентов голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская - около 10 процентов. Выступления граждан, которые отстаивали свои голоса и убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекались ОМОНом и спецназом. Силовики действовали с беспрецедентной жестокостью. Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь и уехать в Литву.

Смотрите также:

  • Участницы женского Марша в Минске 29 августа 2020 года

    Как прошел женский марш в Минске

    Марш солидарности

    Женский марш солидарности прошел в субботу, 29 августа, в Минске. Его участницы собрались на площади Победы и прошли по Минску - сначала в сторону Академии наук, а когда ОМОН перекрыл проход к центру города - к площади Бангалор, где ранее проходили митинги оппозиции.

  • Участницы женского Марша в Минске 29 августа 2020 года

    Как прошел женский марш в Минске

    Около 10 тысяч участниц

    В акции приняли участие тысячи человек, большинство из них - женщины. По оценкам издания Tut.by, число демонстранток достигало 10 тысяч. Они скандировали "Уходи!", "Нас много - ты один!" и "Трибунал!".

  • Мария Колесникова на марше женщин в Минске

    Как прошел женский марш в Минске

    Среди демонстранток - Мария Колесникова

    К протестующим присоединилась и соратница экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, член президиума Координационного совета Мария Колесникова.

  • корреспондент DW Павлюк Быковский

    Как прошел женский марш в Минске

    Задержания журналистов

    За время протестной акции в Минске были задержаны несколько журналистов. Среди них был и корреспондент DW Павлюк Быковский (на фото). Его вскоре отпустили, сказав, что его перепутали с представителями другого СМИ. Быстро отпустили и фотографа "Комсомольской правды". В то же время двух журналистов "Радио Свобода" и сотрудника телеканала "Белсат" доставили в РУВД.

  • Участницы женского Марша в Минске 29 августа 2020 года

    Как прошел женский марш в Минске

    Длительное шествие

    ОМОН несколько раз пытался блокировать движение протестующих. Тем не менее, шествие, несколько раз меняя свое направление, продолжалось около четырех часов.

  • Участницы женского Марша в Минске 29 августа 2020 года

    Как прошел женский марш в Минске

    Без массовых задержаний

    Женский марш обошелся без массовых задержаний. В то же время, по информации Telegram-канала Nexta Live, люди в гражданском задержали парня и девушку прямо в троллейбусе. Связано ли это напрямую с протестной акцией, неизвестно.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 26:01

Эксклюзив DW: Светлана Тихановская о выборах, Лукашенко, Путине, детях и жизни в Литве #вТРЕНДde

Аудио- и видеофайлы по теме

Протесты в Беларуси: Лукашенко не дает журналистам говорить правду  

Почему Кремль заговорил о Беларуси языком Лукашенко  

Также по теме

Belarus Demo von Frauen gegen Polizeigewalt in Minsk | Maria Kolesnikova

Протесты в Беларуси: Колесникова намерена выяснить цель визита Мишустина 02.09.2020

В Беларуси не прекращаются протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. Хроника событий 2 сентября.

Belarus Präsident Alexander Lukaschenko

Протесты в Беларуси: Лукашенко сменил главу Совбеза и председателей КГБ и КГК 03.09.2020

В Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. Хроника событий 3 сентября.

Теперь бояться должен Лукашенко. Белорусам надоело. Европа в фокусе (03.09.2020) 03.09.2020

Также в программе: почему в Германии исчезают деревни, где достать безумный мед?

Реклама

Самые читаемые

Сенатор США призвал Германию остановить "Северный поток - 2"  

Что известно об отравляющем веществе "Новичок"  

Протесты в Беларуси: Колесникова намерена выяснить цель визита Мишустина  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно