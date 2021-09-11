Мир вспоминает жертв терактов 9/11

В США и во всем мире в субботу, 11 сентября, вспоминают теракты, совершенные 20 лет назад в Нью-Йорке и Вашингтоне. Глава Белого дома Джо Байден в своем видеообращении призвал Соединенные Штаты к единству и попытался объединить своих сограждан, вспомнив разрушительные теракты, унесшие тысячи жизней.

"Для меня это главный урок 11 сентября. Когда мы наиболее уязвимы, (...) единство - наша величайшая сила, - заявил американский президент, обращаясь к гражданам страны, оказавшихся сегодня разделенными как редко когда. - Важно, чтобы мы уважали друг друга и верили друг в друга".

США отмечают годовщину террористических атак 11 сентября 2001 года целым рядом памятных мероприятий. Центральное началось в Нью-Йорке в 8.46 по местному времени - ровно в ту минуту, когда первый из захваченных террористами самолетов врезался в один из небоскребов Всемирного торгового центра (ВТЦ). На торжественной четырехчасовой церемонии на Ground Zero, бывшем месте разрушенных башен-близнецов, зачитываются имена всех 2753 жертв терактов.

В память о трех местах нападения, обрушившемся четвертом самолете, а также о падении двух башен ВТЦ объявлены шесть минут молчания.

Байден и его жена Джилл сегодня посетят все места терактов 11 сентября. После Нью-Йорка президентская чета отправится к месту крушения одного из угнанных исламистами самолетов в Шанксвилле (штат Пенсильвания), который разбился после того, как пассажиры попытались вернуть управление самолетом. Там погибли сорок пассажиров и членов экипажа, а также четыре террориста.

Последней остановкой президента станет Министерство обороны США в Вашингтоне, в здание которого исламисты направили четвертый угнанный самолет - здесь погибли 184 человека, большинство из них - сотрудники американского военного ведомства.

Выступая в Пентагоне, министр обороны США Ллойд Остин заявил о роли вооруженных сил как гаранта американской демократии. По его словам, Соединенные Штаты готовы к штормам будущего благодаря ценностям и демократическим принципам, заложенным в их конституции.

Поддержка из Германии и ЕС

Солидарность с Соединенными Штатами выражают, в частности, немецкие и европейские политики. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) заявил, что 11 сентября 2001 года "врезалось в нашу память и оставило глубокие следы во всем мире". По данным германского МВД, с 2000 года органам безопасности страны удалось предотвратить в ФРГ 23 террористические атаки.

Пресс-секретарь федерального правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) почтил память почти 3000 погибших. "Мы помним о жертвах", - написал он в Twitter.



По словам премьер-министра федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия и кандидата в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Армина Лашета (Armin Laschet), теракт ударил "по нашим американским друзьям", но был направлен "против всех свободных обществ во всем мире". "Даже спустя 20 лет после 11 сентября мы в ошеломлении от бесчеловечных терактов в США", - написал он в Twitter.

Лидеры Европейского Союза также отдали дань памяти жертв терактов и выразили солидарность с Соединенными Штатами. "ЕС поддерживает США в деле защиты свободы и сострадания от ненависти", - заявила в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Председатель Совета ЕС Шарль Мишель добавил, что это также относится к "продолжающейся борьбе с терроризмом и экстремизмом во всех его формах". Президент Европейского парламента Давид Сассоли назвал теракты "открытой раной в наших сердцах".

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