 Мир вспоминает жертв терактов 9/11 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.09.2021

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Мир

Мир вспоминает жертв терактов 9/11

В 20-ю годовщину 11 сентября 2021 года президент США Джо Байден посетит все места терактов. Политики Германии и ЕС выразили солидарность с американцами.

USA - 20. Jahrestag der Terroranschläge

В США и во всем мире в субботу, 11 сентября, вспоминают теракты, совершенные 20 лет назад в Нью-Йорке и Вашингтоне. Глава Белого дома Джо Байден в своем видеообращении призвал Соединенные Штаты к единству и попытался объединить своих сограждан, вспомнив разрушительные теракты, унесшие тысячи жизней.

"Для меня это главный урок 11 сентября. Когда мы наиболее уязвимы, (...) единство - наша величайшая сила, - заявил американский президент, обращаясь к гражданам страны, оказавшихся сегодня разделенными как редко когда. - Важно, чтобы мы уважали друг друга и верили друг в друга".

USA New York | 20. Gedenken an die Terroranschläge 9/11

США отмечают годовщину террористических атак 11 сентября 2001 года целым рядом памятных мероприятий. Центральное началось в Нью-Йорке в 8.46 по местному времени - ровно в ту минуту, когда первый из захваченных террористами самолетов врезался в один из небоскребов Всемирного торгового центра (ВТЦ). На торжественной четырехчасовой церемонии на Ground Zero, бывшем месте разрушенных башен-близнецов, зачитываются имена всех 2753 жертв терактов.

В память о трех местах нападения, обрушившемся четвертом самолете, а также о падении двух башен ВТЦ объявлены шесть минут молчания.

Байден и его жена Джилл сегодня посетят все места терактов 11 сентября. После Нью-Йорка президентская чета отправится к месту крушения одного из угнанных исламистами самолетов в Шанксвилле (штат Пенсильвания), который разбился после того, как пассажиры попытались вернуть управление самолетом. Там погибли сорок пассажиров и членов экипажа, а также четыре террориста.

Последней остановкой президента станет Министерство обороны США в Вашингтоне, в здание которого исламисты направили четвертый угнанный самолет - здесь погибли 184 человека, большинство из них - сотрудники американского военного ведомства. 

USA - 20. Jahrestag der Terroranschläge

Выступая в Пентагоне, министр обороны США Ллойд Остин заявил о роли вооруженных сил как гаранта американской демократии. По его словам, Соединенные Штаты готовы к штормам будущего благодаря ценностям и демократическим принципам, заложенным в их конституции.

Поддержка из Германии и ЕС

Солидарность с Соединенными Штатами выражают, в частности, немецкие и европейские политики. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) заявил, что 11 сентября 2001 года "врезалось в нашу память и оставило глубокие следы во всем мире". По данным германского МВД, с 2000 года органам безопасности страны удалось предотвратить в ФРГ 23 террористические атаки.

Пресс-секретарь федерального правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) почтил память почти 3000 погибших. "Мы помним о жертвах", - написал он в Twitter.

По словам премьер-министра федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия и кандидата в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Армина Лашета (Armin Laschet), теракт ударил "по нашим американским друзьям", но был направлен "против всех свободных обществ во всем мире". "Даже спустя 20 лет после 11 сентября мы в ошеломлении от бесчеловечных терактов в США", - написал он в Twitter.

Лидеры Европейского Союза также отдали дань памяти жертв терактов и выразили солидарность с Соединенными Штатами. "ЕС поддерживает США в деле защиты свободы и сострадания от ненависти", - заявила в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Председатель Совета ЕС Шарль Мишель добавил, что это также относится к "продолжающейся борьбе с терроризмом и экстремизмом во всех его формах". Президент Европейского парламента Давид Сассоли назвал теракты "открытой раной в наших сердцах".

Смотрите также:

  • Музей 11 сентября

    Музей 11 сентября в Нью-Йорке

    Жертвы из 92 стран

    Среди экспонатов нового музея на Манхэттене - фотографии людей, погибших в результате террористических атак на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Жертвами терактов стали в этот день почти три тысячи человек: граждане США и еще 91 государства.

  • Музей 11 сентября

    Музей 11 сентября в Нью-Йорке

    В первые дни

    В новом музее, расположенном на месте, где раньше стояли башни-близнецы, собрано более 10 тысяч экспонатов. В первые дни работы доступ в музей будет открыт только для родственников жертв этой террористической атаки на США, для тех, кто выжил во время теракта, пожарных, спасателей, разбиравших руины рабочих и жителей соседних кварталов.

  • Музей 11 сентября

    Музей 11 сентября в Нью-Йорке

    Лестница в темноту

    По пути в залы нового музея посетители проходят мимо стальных несущих конструкций, оставшихся от стоявшего на этом месте небоскреба. Сама экспозиция расположена под землей.

  • Музей 11 сентября

    Музей 11 сентября в Нью-Йорке

    Хроника трагедии

    События этого трагического дня в истории США документированы в музее с помощью многочисленных фотографий и видеозаписей.

  • Музей 11 сентября

    Музей 11 сентября в Нью-Йорке

    Разрушительная сила

    Этот клубок из металлических фрагментов - остатки телевизионных и радиоантенн, находившихся на Северной башне ВТЦ.

  • Музей 11 сентября

    Музей 11 сентября в Нью-Йорке

    Спасенные

    В нескольких витринах выставлены покрытые пылью туфли, ботинки и кроссовки людей, которым удалось спастись.

  • Музей 11 сентября

    Музей 11 сентября в Нью-Йорке

    Люди долга

    Покореженная пожарная машина напоминает о 343 погибших пожарных и спасателях, выполнявших свой долг на месте катастрофы.

  • Музей 11 сентября

    Музей 11 сентября в Нью-Йорке

    Путь к спасению

    "Лестница выживших" - последняя надземная часть, оставшаяся от разрушенных башен Всемирного торгового центра. Именно по этой лестнице в день теракта многие смогли покинуть горевшие здания.

  • Музей 11 сентября

    Музей 11 сентября в Нью-Йорке

    Террористы

    В последнем зале - информация о террористах, угнавших гражданские самолеты и совершивших террористическую атаку, а также об "Аль-Каиде".

  • Музей 11 сентября

    Музей 11 сентября в Нью-Йорке

    Сила памяти

    "Никакой террористический акт не способен сломить единую, стойкую и бесстрашную нацию. Ничто не может сокрушить нас", - заявил президент США Барак Обама, участвовавший в церемонии открытия музея 11 сентября.

    Автор: Дагмар Брайтенбах, Максим Нелюбин


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Теракты 9/11: Мохаммед Атта - студент Гамбургского университета и ... пилот-смертник (10.11.2021)

Контекст

20 лет после терактов в Нью-Йорке: исламисты в Германии

В 20-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года в США над Кабулом снова развевается флаг талибов. Эксперты опасаются, что Афганистан опять станет оплотом террористов, в том числе - немецких джихадистов.  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Талибы их попросту убьют": успеют ли американцы вывезти всех помогавших НАТО афганцев? (30.06.2021)  

Атаки на США 11 сентября 2001 года - 15 лет спустя (09.09.2016)  

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