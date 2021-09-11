Президент США в годовщину атак 11 сентября призвал сограждан к единству

Президент США Джозеф Байден в субботу, 11 сентября, по случаю 20-й годовщины резонансных террористических актов призвал соотечественников к единству. "Единство - наша величайшая сила в то время, когда мы наиболее уязвимы", - заявил глава Белого дома, указав, что осознание этого обстоятельства стало для него основным уроком трагедии.
Подлинное чувство национального единства, которое можно было увидеть после дня терактов, проявляется очень редко, посетовал глава Белого дома. "В последовавшие за 11 сентября дни мы повсюду видели героизм", - отметил Байден. В то же время трагедия обнажила "темные стороны человеческой натуры - страх, злость, негодование и жестокость по отношению к американцам - мусульманам - истинным и верным последователям мирной религии", указал президент.
"Руководить не демонстрацией силы, а силой примера"
Единство не означает, что мы должны верить в одно и то же, указал Байден. При этом глава Белого дома особо выделил необходимость взаимного уважения и веры друг в друга. Он призвал руководить не демонстрацией силы, а силой примера.
Между тем госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен напомнил об "исключительной солидарности" людей по всему миру. Во многих странах неравнодушные собрались у посольств и консульств США, молились, пели и плакали, оставляя написанные от руки послания, цветы и свечи, отметил глава американского Госдепартамента.
11 сентября исполняется ровно 20 лет с дня нападений боевиков террористической группировки "Аль-Каида" на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и министерство обороны США в Вашингтоне. В результате атак погибли почти 3000 человек.
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Музей 11 сентября в Нью-Йорке
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Среди экспонатов нового музея на Манхэттене - фотографии людей, погибших в результате террористических атак на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Жертвами терактов стали в этот день почти три тысячи человек: граждане США и еще 91 государства.
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Музей 11 сентября в Нью-Йорке
В первые дни
В новом музее, расположенном на месте, где раньше стояли башни-близнецы, собрано более 10 тысяч экспонатов. В первые дни работы доступ в музей будет открыт только для родственников жертв этой террористической атаки на США, для тех, кто выжил во время теракта, пожарных, спасателей, разбиравших руины рабочих и жителей соседних кварталов.
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Музей 11 сентября в Нью-Йорке
Лестница в темноту
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Музей 11 сентября в Нью-Йорке
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Музей 11 сентября в Нью-Йорке
Спасенные
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Музей 11 сентября в Нью-Йорке
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Музей 11 сентября в Нью-Йорке
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Музей 11 сентября в Нью-Йорке
Сила памяти
"Никакой террористический акт не способен сломить единую, стойкую и бесстрашную нацию. Ничто не может сокрушить нас", - заявил президент США Барак Обама, участвовавший в церемонии открытия музея 11 сентября.
Автор: Дагмар Брайтенбах, Максим Нелюбин