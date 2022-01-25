 Минздрав РФ приостановил закупки и поставки ″ЭпиВакКороны″ в регионы | Новости из Германии о России | DW | 25.01.2022

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Россия

Минздрав РФ приостановил закупки и поставки "ЭпиВакКороны" в регионы

С начала 2022 года по регионам России не было распределено ни одной партии вакцины "ЭпиВакКорона" или "ЭпиВакКорона-Н", пишет газета "Ведомости".

В одном из временных центров вакцинации в России

В одном из центров вакцинации в России

Министерство здравоохранения России временно приостановило закупку отечественной вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" и ее поставку в регионы страны, пишет газета "Ведомости" во вторник, 25 января. Как указывает издание со ссылкой на реестр Росздравнадзора, с начала 2022 года по регионам РФ не было распределено ни одной партии вакцины "ЭпиВакКорона" или "ЭпиВакКорона-Н".

Между тем проведенный изданием опрос 85 региональных Минздравов показал, что в большинство субъектов этот препарат последний раз поставляли в конце ноября - начале декабря 2021 года. Дату следующих поставок представители региональных органов здравоохранения назвать журналистам не смогли.

Вакцины от коронавируса в России

Как указал представитель компании "Герофарма" - единственного контактного производителя "ЭпиВакКороны" среди частных фармацевтических предприятий, - запросов на выпуск этой вакцины в 2022 году ни от Минздрава РФ, ни от дистрибутора - Национальной иммунобиологической компании "Ростех" - не поступало.

В свою очередь в Минпромторге РФ отметили, что во всех регионах России имеется "значительный запас" всех вакцин от COVID-19.

Судя по реестру Росздравнадзора, другие российские вакцины от коронавируса - "Спутник V" и "Ковивак" - по-прежнему выпускаются в гражданский оборот в России с начала 2022 года.

О вакцине "ЭпиВакКорона"

Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована в России в августе 2021 года. На сайте ее производителя - государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" - указано, что этот препарат характеризуется отсутствием живых вирусов и генетического материла и предназначен для вакцинации пациентов в возрасте от 18 лет. Согласно инструкции по применению, вакцина вводится дважды с интервалом от 14 дней до 21 дня.

В марте 2021 года ряд участников клинических исследований вакцины "ЭпиВакКорона" обратились с открытым письмом в Минздрав РФ, призвав провести независимую от Роспотребнадзора проверку препарата. При этом трое авторов обращения сообщили, что в ходе независимого эксперимента они установили, что ни в одном из исследованных случаев у привитых не вырабатывались нейтрализующие антитела.

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    Автор: Андрей Гурков


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