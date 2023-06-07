Минобороны Украины сообщило о наступлении ВСУ под Бахмутом

На 469-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 7 июня (время московское).

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Целый ряд населенных пунктов Белгородской области днем попали под обстрел, сообщил в Telegram губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков. В частности, по его словам, ВСУ ударили из реактивных систем залпового огня "Град" по селу Графовка Шебекинского городского округа. "Часть снарядов упала в районе школы и Дома культуры. Часть попала в частный сектор", - написал глава региона, добавив, что никто не пострадал. Под минометным обстрелом оказалось село Грузское Борисовского района, где также нет пострадавших. "Есть попадание снаряда на территорию сельхозпредприятия, повреждены кровля складского помещения и 11 тракторов", - сообщил Гладков. Кроме того, по словам губернатора, из РСЗО "Град" был обстрелян город Шебекино. "По предварительным данным, пострадавших нет. Более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание. Еще 20 снарядов прилетели в различные части города", - указал он.

Утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об ударе по электроподстанции в селе Попово-Лежачи Глушковского района. На объект, по словам губернатора, было сброшено два взрывных устройства. В результате повреждений, нанесенных подстанции, была прервана подача электричества в Попово-Лежачах и соседнем селении Теткино, написал Старовойт в Telegram . Он добавил, что в ходе ремонтных работ один из рабочих получил осколочные ранения и был доставлен в больницу.

Минобороны Украины сообщило о наступлении ВСУ под Бахмутом

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На Бахмутском направлении ВСУ перешли из обороны в наступление, сообщила в Telegram-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, за минувшие сутки украинские военные продвинулись "на разных участках Бахмутского направления от 200 до 1100 метров". В то же время российские силы на этом направлении перешли к обороне и пытаются удержать занятые позиции, пишет Маляр. Она отметила, что "по состоянию на сегодняшний день боевые действия ведет регулярная армия РФ, она задействует десантно-штурмовые отряды", а наемники ЧВК "Вагнер" "остаются кое-где в тыловых подразделениях".

Хроника событий 7 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 6 июня 14.00 - 23.59 >>>

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