Минобороны РФ заявило о захвате Клещеевки

Российское командование заявило о захвате села Клещеевка в Донецкой области. Об этом говорится в сводке Минобороны России в среду, 22 мая. Село расположено в нескольких километрах от Бахмута. Вечером 21 мая российский "военкор" Юрий Котенок писал, что российская армия взяла "высоту южнее Клещеевки и само село в низине". По его словам, украинские войска "оттягиваются за канал Северский Донец - Донецк, где выстроена оборона в виде линии опорных пунктов".

В сводке Генштаба ВСУ за вечер 21 мая указывалось, что российские войска атакуют в районе Клещеевки. В утреннем сообщении украинской армии 22 мая отмечалось, что на краматорском направлении армия РФ пытается улучшить тактическое положение, атаки ведутся в том числе в направлении Клещеевки, но ситуация "под контролем". В дневной сводке 22 мая о Клещеевке ничего не говорится.

Украинские войска освободили Клещеевку в сентябре 2023 года в ходе контрнаступления. Сообщалось, что село полностью разрушено. С тех пор за него шли непрерывные бои. Клещеевка занимает господствующую высоту, которая позволяет держать под огневым контролем близлежащие территории. Там находится железнодорожная станция на линии Горловка - Бахмут. Северо-западнее населенного пункта проложена автодорога, которая связывает Бахмут с крупным городом Константиновка.