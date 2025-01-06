Минобороны РФ сообщило о взятии Курахово под Донецком

Российское Минобороны заявляет, что ВСУ понесли крупные потери в боях за Курахово, который был для них важным логистическим узлом. Киев сдачу города не подтвердил.

Город Курахово в Донецкой области Украины перешел под контроль российских войск, следует из сообщения министерства обороны РФ, обнародованного в Telegram в понедельник, 6 января.

Как утверждает российская сторона, в ходе операции по взятию города Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли из личного состава "более 12 000 человек, порядка 3 000 единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин". "За два месяца боевых действий под Курахово ежедневные потери ВСУ в среднем составляли от 150 до 180 военнослужащих убитыми и ранеными", - говорится далее в сообщении Минобороны РФ .

Объективно проверить эти данные нельзя. Потери российской стороны в ходе операции по взятию Курахово в посте не указаны.

Минобороны РФ напоминает, что город являлся для ВСУ важным логистическим узлом с точки зрения тылового и технического обеспечения украинских войск на донецком направлении.

Генштаб ВСУ о боях на кураховском направлении

Со своей стороны Генеральный штаб ВСУ указал утром 6 января в Facebook, что за ночь украинские военные отразили 27 атак на кураховском направлении. "Основные усилия враг прикладывал в районах Славянки, Петропавловки, Курахово и Дачного", - отмечается в посте .

Силы обороны Украины наносят российским войскам "ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", утверждает Генштаб ВСУ. По его данным, за прошедшие сутки потери ВС РФ в Украине составили 1550 человек. "Также украинские военные обезвредили 14 танков, 45 боевых бронированных машин, 62 артиллерийские системы, одну РСЗО, два средства ПВО, одну тяжелую огнеметную систему, 178 БПЛА оперативно-тактического уровня, 116 единиц автомобильной техники и четыре единицы спецтехники", - указывается в сообщении.