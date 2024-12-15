Генштаб ВСУ: Бои за Курахово продолжаются

Говорить о том, что войска РФ вышли на административную границу самопровозглашенной "ДНР" - преждевременно, следует из заявлений Генштаба ВСУ.

Украинские войска продолжают оборону города Курахово в Донецкой области, несмотря на усилившиеся атаки сил РФ. Об этом в воскресенье, 15 декабря, заявил Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем официальном Telegram-канале.

Сообщение появилось на фоне поступивших днем ранее заявлений российской стороны о захвате Курахово и видеозаписи, на которой, предположительно, запечатлен момент установки флага РФ над зданием городской администрации.

В сообщении от 19.31 по местному времени 15 декабря Генштаб ВСУ утверждает, что бои за город продолжаются. "Кураховское направление остается одним из самых горячих на всем фронте российско-украинской войны. Наши войска дают отпор оккупантам, имеющим значительное преимущество в личном составе и технике, атакуют при поддержке артиллерии и авиации", - указано в публикации.

По данным Генштаба ВСУ, только 15 декабря российские силы как минимум 10 раз пытались штурмовать позиции ВСУ на юго-востоке города. Кроме того, утверждают представители сил Украины, в Курахово под видом гражданских лиц действуют диверсионно-разведывательные группы.

В вечерней сводке, опубликованной 15 декабря в 22.04 по местному времени, Генштаб ВСУ не привел подробностей о положении дел непосредственно в Курахово. "На Кураховском направлении захватчики атаковали 31 раз вблизи Старых Тернов, Сонцовки, Зари, Курахово и Успеновки. 23 атаки оккупантов уже отбиты, бои продолжаются", - таким описанием ситуации ограничилось военное руководство.

По данным украинского OSINT-проекта DeepState, подразделения ВСУ после 14 декабря оставались в Курахово, однако почти вся территория города уже была захвачена силами РФ.

Захват Курахово - важная веха для российских сил

Бои за Курахово начались осенью 2024 года после наблюдающегося в последние месяцы продвижения российских сил в Донецкой области.

Для Москвы "Курахово - это некий символ того, что мы (ВС РФ. - Ред.) вышли к административной границе "ДНР", заявил ранее в беседе с прокремлевским онлайн-изданием Lenta.ru полковник в отставке Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова.

Город также имеет важное тактическое значение для ВСУ - после захвата силами РФ Угледара Курахово остался одним из крупнейших населенных пунктов на юго-западе Донецкой области, остающихся под контролем украинских сил. Через Курахово проходили пути снабжения ВСУ в регионе, и его потеря может привести к дальнейшим последствиям для обороны линии фронта.

До того как Курахово оказался в прифронтовой зоне, в городе проживало около 19 тысяч человек.

Продвижение сил РФ в ВСУ связывают с нехваткой солдат

На третий год полномасштабной войны РФ против Украины защитникам страны критически не хватает людей - такое мнение высказывают как в администрации президента США, так и военнослужащие ВСУ, с которыми беседовала DW. Это особенно заметно именно на Донбассе. "Если бы у нас было больше людей, нам не нужно было бы находиться на позициях, например, по пять дней", - заявил один из собеседников DW вблизи линии фронта в Донецкой области..

Усилившиеся весной в Украине мобилизационные мероприятия не решают проблему, жалуются военнослужащие. По их наблюдениям, новобранцы, которых "загнали в военкомат палкой", преимущественно не мотивированы. "Но уж здесь они немного меняют свое мнение, - отмечает еще один собеседник DW. - Конечно, никто не хочет сидеть там, где холодно и страшно. Но воюют, потому что выбора нет".