Минобороны РФ: Над Белгородом уничтожено 15 снарядов Vampire

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на пятницу, 29 марта, вновь обстреляли с российский Белгород, сообщило министерство обороны РФ. В сообщении ведомства говорится, что силы ПВО уничтожили над Белгородской областью 15 снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, осколки снарядов повредили 37 квартир в 17 многоэтажных домах Белгорода, остекление в "Белгород Арене" и гимназии № 22, задето 12 автомобилей. В Белгородском районе зафиксированы небольшие повреждения в поселке Дубовое и селе Репное. Пострадавших нет.

Мэр Белгорода Валентин Демидов опубликовал в своем Telegram-канале фото последствий ночного обстрела города.

Белгород и Белгородская область регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ после начала войны России против Украины. Количество обстрелов увеличилось незадолго до президентских выборов в России, которые проходили с 15 по 17 марта. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что за две недели в результате обстрелов погибли 24 человека, еще более 150 были ранены.

Смотрите также: