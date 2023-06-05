Минобороны: Более 60 тыс. женщин защищают Украину

На 467-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 5 июня (время московское).

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Украина создала сеть агентов и сочувствующих внутри России, работающих над осуществлением диверсий против российских объектов, и начала предоставлять им беспилотники для организации атак. Об этом сообщила медиакомпания CNN со ссылкой на несколько человек, знакомых с данными американской разведки. Американские официальные лица считают, что эти проукраинские агенты внутри России осуществили атаку беспилотников на Кремль в начале мая, запустив беспилотники с территории РФ. Официальные лица не смогли точно сказать, как Украине удалось доставить беспилотники за линию фронта, но два источника сообщили CNN, что она наладила хорошо отработанные контрабандные маршруты, которые могут быть использованы для отправки беспилотников или их компонентов в Россию, где они затем могут быть собраны.

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Минобороны РФ утверждает, что российские военные сорвали попытку ВСУ начать наступление на южно-донецком направлении. Как указали в военном ведомстве, украинские военные понесли значительные потери. По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, за сутки на указанном направлении потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, а также 14 автомобилей. "Противник поставленных целей не добился", - цитирует представителя Минобороны "Интерфакс".

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Еврокомиссия продлила действие запрета импорта украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию до середины сентября. Об этом в своем Twitter сообщил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус. "Это решение ЕК подтверждает, что наша защита польской деревни и польских фермеров была правильной и мы будем ее продолжать", - указал польский чиновник. Документ вступит в силу 6 июня и будет действовать до 15 сентября. Срок последнего запрета истекал 5 июня.

Более 60 тыс. женщин защищают Украину

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Более 60 тысяч женщин стоят на защите Украины. Эти цифры привело в своем Telegram-канале министерства обороны. По данным ведомства, "более 42 тысяч из них – женщины-военнослужащие". Эта цифра постоянно увеличивается, ведь в ответ на российское вторжение значительное количество украинских женщин присоединилось к рядам ВСУ, отмечается в сообщении. Согласно информации военного ведомства, к началу широкомасштабного вторжения России в Украину, в рядах Вооруженных сил Украины находились около 30 тыс. хенщин.

Хроника событий 5 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 4 июня 14.00 - 23.59 >>>

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