Минюст РФ подал в суд на Адвокатскую палату Петербурга по делу адвоката Павлова

Управление министерства юстиции по Санкт-Петербургу подало в суд иск с требованием отменить решение городской адвокатской палаты (АП), отказавшейся привлекать к дисциплинарной ответственности адвоката Ивана Павлова. Об этом российским информагентствам во вторник, 3 августа, сообщил защитник юриста, глава Комиссии по правам человека Совета АП Санкт-Петербурга Александр Мелешко.

По его сведениям, речь идет об отказе Совета адвокатской палаты удовлетворить требование Минюста привлечь к дисциплинарной ответственности Павлова, отказавшегося дать подписку о неразглашении данных предварительного расследования по делу журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене.

По словам Мелешко, "оценка соблюдения норм профессиональной этики является делом самого адвокатского сообщества, которое, как говорит закон, является независимым и самоуправляемым".

Заседание суда пройдет 24 августа

Заседание Куйбышевского районного суда Петербурга по этом делу назначено на 24 августа.

Два дисциплинарных производства, возбужденных в отношении Павлова петербургской Адвокатской палатой за отказ дать подписку о неразглашении по представлению Минюста РФ, были прекращены: первое - из-за отсутствия повода к возбуждению, второе - за отсутствием состава нарушения.

Ивана Павлова задержали в Москве 30 апреля по обвинению в разглашении данных следствия по делу Ивана Сафронова. Силовики провели многочасовые обыски у адвоката, его жены и в офисе группы "Команда 29".

Иван Павлов работал по многим резонансным делам, связанным с вопросами государственной тайны. Кроме журналиста Ивана Сафронова, он представляет интересы, в частности, топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан и выступает адвокатом по делу о запрете структур российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Ранее открытые письма в поддержку Ивана Павлова опубликовали десятки известных российских адвокатов, а также более 80 писателей, поэтов и журналистов.

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