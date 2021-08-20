Минюст РФ назвал причину объявления телеканала "Дождь" "иностранным агентом"

Российский телеканал "Дождь" был включен в реестр СМИ - "иностранных агентов"на основании документов о получении средств от иностранных источников, в частности Европейского Союза, заявило министерство юстиции РФ. В рамках заключенного договора "Дождь" получил от Еврокомиссии за освещение отношений между ЕС и Россией более 130 тысяч евро, говорится в распространенном во вторник. 24 августа, заявлении российского ведомства.

По утверждению Минюста, Росфинмониторинг также установил получение телеканалом "опосредованного иностранного финансирования через российские фонды". "Кроме того, данная организация систематически осуществляет распространение материалов иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, получая при этом иностранное финансирование", - отметило далее министерство.

В частности, ведомство указало на "факты распространения и цитирования" на сайте "Дождя" материалов "Голоса Америки, "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", телеканал "Настоящее время", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC)", "Сибирь.Реалии", "Север.Реалии", "Медузы", "VTimes.io" и других СМИ, признанных "иностранными агентами".

Синдеева: Полученные из-за рубежа деньги шли на просветительские проекты

В свою очередь генеральный директор и совладелец телеканала "Дождь"Наталья Синдеева сообщила, что деньги, полученные каналом через российские фонды из-за рубежа, были направлены организацию поэтического марафона с Политехническим музеем, проект ко Дню защиты детей, съемки и трансляцию литературной премии "Просветитель", а также авторские программы историка Сергея Медведева и бывшего главреда Дождя Михаила Зыгаря.

В частности, 240 тысяч рублей были получены в декабре 2020 года через Фонд развития Политехнического музея от SA ING Belgium и других организаций на совместный проект поэтического марафона. Сумма в 252 тысячи рублей была получена через благотворительный фонд «Арифметика добра» от британской Stonex Financial LTD и французской Fondation D’enterprise Sanofi ESP, на эти деньги были произведены и размещены графические заставки в эфире ко Дню защиты детей, отметила Синдеева.

Еще 526 тысяч рублей получены через Фонд развития культуры и образования "Московское время" от зарегистрированной на Мальте компании Zimin Projects LTD, они были направлены на съемку и трансляцию церемонии вручения литературной премии "Просветитель", сообщила Синдева. Сумма в размере 2,7 млн рублей, полученная через Сахаровский центр от американских фондов Charles Stewart Moti Foundation и MacArthur Foundation и других была направлена на запуск проектов историка Сергея Медведева и бывшего главного редактора канала Михаила Зыгаря. При этом "Дождь" отчитался об использовании средств признанного "иноагентом" Сахаровского центра согласно требованиям законодательства, подчеркнула Синдеева.

"Дождь" внесли в список СМИ - "иноагентов"

21 августа в список СМИ - "иностранных агентов" были внесены телеканал "Дождь" и издание "Важные истории", а также семь журналистов. За последние четыре месяца список расширился в пятый раз. В ответ на действия властей журналисты уже провели серию одиночных пикетов у здания ФСБ на Лубянке. Были задержаны 12 человек, большинство из них вскоре отпустили с протоколами о нарушении правил проведения митинга.

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