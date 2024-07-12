Министры обороны России и США вновь поговорили по телефону

Разговор Остина и Белоусова состоялся по инициативе российской стороны. Обсуждался вопрос "снижения риска возможной эскалации". Другие подробности стороны предпочли не комментировать.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщили официальный представитель американского министерства Сабрина Сингх в ходе брифинга в Вашингтоне и Минобороны РФ в Telegram. "Обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации", - сообщило российское ведомство, уточнив, что разговор состоялся по инициативе Москвы.

Остин во время беседы заявил о важности сохранения каналов связи между США и РФ. Других подробностей Сингх не раскрыла, однако подчеркнула приверженность Пентагона продолжению диалога на уровне министров обороны двух стран.

Хотя причина разговора не называлась, передает агентство dpa, однако по итогам саммита НАТО в Вашингтоне стало известно, что США хотят с 2026 года вновь разместить в Германии системы вооружений, включающие дальнобойное вооружение. Так, в их число войдут крылатые ракеты Tomahawk с дальностью полета до 2500 километров, которые технически могут быть оснащены ядерными боеголовками, а также зенитные ракеты SM-6 и гиперзвуковое оружие.

Министры впервые созвонились в конце июня

Впервые Остин и Белоусов созванивались в конце июняпо инициативе американской стороны. В ходе той беседы глава Пентагона также отметил, что военным ведомствам России и США важно "поддерживать каналы коммуникации". Министры "обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины", говорилось в заявлении Минобороны РФ.

В частности, Белоусов указал на "опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ". Ранее МИД РФ объявил Белый дом причастным к удару по Севастополю, совершенному ВСУ с применением американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. В ответ на обвинения Пентагон заявил, что украинские власти самостоятельно выбирают цели для ударов.

До того последний телефонный разговор между главой Пентагона и министром обороны РФ (на тот момент - Сергеем Шойгу) состоялся в марте 2023 года.