Минобороны Израиля: ХАМАС утратил контроль в Газе

По словам министра обороны Израиля Йоава Галанта, радикальное исламистское движение ХАМАС "потеряло контроль над ситуацией в Газе". Его боевики бегут на юг палестинской территории, а мирные жители грабят базы ХАМАС, заявил Галант в понедельник, 13 ноября, в видеозаписи, транслируемой израильскими телеканалами. По словам министра, гражданское население "больше не доверяет правительству" ХАМАС в секторе Газа.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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