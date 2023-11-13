  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыИзраиль

Минобороны Израиля: ХАМАС утратил контроль в Газе

Роман Сулима
13 ноября 2023 г.

Глава военного ведомства Израиля Галант заявляет, что боевики ХАМАС бегут на юг сектора Газа, а мирные жители грабят их базы.

https://p.dw.com/p/4YlNZ
Разрушенные кварталы в Газе после атак Израиля
Разрушенные кварталы в Газе после атак Израиля Фото: Mohammed Salem/REUTERS

По словам министра обороны Израиля Йоава Галанта, радикальное исламистское движение ХАМАС "потеряло контроль над ситуацией в Газе". Его боевики бегут на юг палестинской территории, а мирные жители грабят базы ХАМАС, заявил Галант в понедельник, 13 ноября, в видеозаписи, транслируемой израильскими телеканалами. По словам министра, гражданское население "больше не доверяет правительству" ХАМАС в секторе Газа.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Смотрите также: 

В Газе закрылась больница для онкобольных

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Израиль обвиняет террористов ХАМАС в использовании больниц в качестве щита. DW Новости (13.11.2023)

Израиль обвиняет террористов ХАМАС в использовании больниц в качестве щита. DW Новости (13.11.2023)

В больницах в секторе Газа катастрофическая ситуация. Часть из них вынуждена была закрыться или не может функционировать из-за отсутствия минимально необходимых сил и средств для работы. Израиль обвиняет террористов ХАМАС в том, что они используют медучреждения, чтобы спрятать там свои объекты и туннели. Западные военные эксперты уверены, что для этой точки зрения есть основания.
Конфликты13 ноября 2023 г.29:42 мин.
external

Евреи в Германии опасаются роста насилия из-за антисемитизма и акций против Израиля. Европа в фокусе

Евреи в Германии опасаются роста насилия из-за антисемитизма и акций против Израиля. Европа в фокусе

Эхо террористической атаки боевиков ХАМАС на Израиль отозвалось в ФРГ. Многие евреи в Германии опасаются роста насилия. На пропалестинских демонстрациях в ФРГ доминировали антиизраильские и антисемитские лозунги. Склонные к насилию участники устраивали беспорядки и атаковали полицейских. Поэтому в ФРГ пропалестинские акции были запрещены. Олаф Шольц заявил, что в ФРГ для антисемитизма места нет.
Политика20 октября 2023 г.26:16 мин.