Министр финансов ФРГ готов обсудить идею конфискации иностранных активов ЦБ РФ

Министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) готов к обсуждению предложений по конфискации активов Банка России в иностранной валюте и направлению этих средств на восстановление Украины. "В политическом смысле я открыт в отношении идеи конфисковать иностранные активы российского Центробанка. Мы уже ведем эти дискуссии в G7 и ЕС и обсуждаем предложения", - заявил он в интервью немецкой газете Handelsblatt, французской Les Échos, испанской El Mundo и итальянской Corriere della Sera, которое опубликовано во вторник, 17 мая.

По словам Линднера, в случае с замороженными активами российских физических лиц необходимо изучить возможности, разрешенные законодательством. "Мы должны уважать верховенство закона, даже когда мы имеем дело с российскими олигархами", - подчеркнул он в интервью перед началом встречи министров финансов "большой семерки" под его председательством.

Немецкий министр также отметил, что страны G7 "стоят плечом к плечу с Украиной и готовы принять решение о дальнейших санкциях", изолируя Россию "политически, финансово и экономически". "В то же время в связи с ростом процентных ставок и мировых цен на аграрную продукцию мы наблюдаем серьезные экономические последствия, в особенности для стран с низкими доходами. Нам придется совместно работать над стабилизацией мировой экономики", - признал он. Одновременно Линднер подчеркнул, что к таким экономическим последствиям привела война, а не западные санкции.

Глава Минфина ФРГ признал ошибки предыдущих правительств

Отвечая на вопрос о целесообразности штрафных мер и отсутствии в настоящее время ощутимого эффекта от их введения, глава Минфина ФРГ выразил уверенность, что со временем санкции будут все больше обременять российскую экономику, а президент РФ Владимир Путин должен "заплатить очень высокую цену за агрессию против Украины".

Кроме того, Линднер признал ошибку предыдущих правительств ФРГ в выстраивании энергетической стратегии страны и допущении слишком высокой зависимости от поставок российских энергоносителей. "Теперь нам предстоит очень много работать над диверсификацией импорта энергоносителей. Уже сейчас возможно обеспечение нашей экономики углем из других источников. Мы также готовы отказаться от российской нефти, но с природным газом это займет больше времени", - добавил он.

Линднер: санкции не должны нанести Западу больший вред, чем РФ

Одновременно Линднер призвал избежать ситуации, в которой западные страны своими санкциями нанесут себе больше вреда, чем военному бюджету президента РФ Владимира Путина. "Экономическая мощь ЕС и группы либеральных демократий G7 является нашим преимуществом в этом конфликте. Немедленное прекращение поставок газа из России нанесло бы серьезный ущерб экономике Германии", - отметил он. Политик пояснил, что не хочет идти на риск серьезного экономического спада, который бы ограничил возможности Берлина поддерживать Киев в экономическом и военном отношении.

Встреча министров финансов "большой семерки", в которой в настоящее время председательствует Германия, состоится в Бонне и Кёнигсвинтере 18-20 мая.

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