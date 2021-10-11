 Мигранты попытались взять штурмом границу Польши со стороны Беларуси | Новости из Германии о Европе | DW | 11.10.2021

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Европа

Мигранты попытались взять штурмом границу Польши со стороны Беларуси

Попытки силового пересечения польско-белорусской границы большими группами нелегальных мигрантов удалось предотвратить благодаря вмешательству сотрудников погранслужбы и военнослужащих Польши.

Польские пограничники и нелегальные мигранты на границе Польши и Беларуси (фото из архива)

Польские пограничники и нелегальные мигранты на границе Польши и Беларуси (фото из архива)

Пограничная служба Польши в минувшие выходные пресекла две попытки силового штурма границы со стороны Беларуси. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Twitter в понедельник, 11 октября. По данным польских пограничников, незаконно пробраться на территорию Польши пытались две большие группы мигрантов: в 90 и 130 человек.

Эти попытки удалось предотвратить благодаря оперативному вмешательству офицеров пограничной службы и военнослужащих польской армии, цитирует пресс-секретаря ведомства Анну Михальску польское информагентство PAP.

Польша хочет усилить охрану границы

По ее словам, в прошедшие выходные было зафиксировано свыше 2000 попыток нелегально пересечь границу республики с белорусской стороны, в том числе только в субботу - более 700 попыток, что является рекордным числом.

Михальска отметила необходимость усилить пограничную охрану. "Мы находимся в контакте с министерством обороны", - сказала она. Сейчас на границе, по ее словам, дежурят 2500 военнослужащих.

Нелегальная миграция в ЕС из Беларуси

В мае Александр Лукашенко в ответ на ужесточение западных санкций заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, прежде всего в Литву. После укрепления литовско-белорусской границы с обострившейся проблемой нелегальной миграции со стороны Беларуси столкнулась Польша.

На прошлой неделе министры внутренних дел 12 стран - членов ЕС, включая Польшу, обратились в Еврокомиссию с просьбой получить "дополнительное и адекватное финансирование" для строительства ограждений на границах, чтобы ограничить приток беженцев.

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  • Лодка с беженцами в Средиземном море

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  • Граница Греции с Албанией

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

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    Популярность набирает и маршрут через Албанию, куда беженцы прибывают из Греции, а затем морем добираются до Италии или продолжают путь на север Европы на автомобилях. Впрочем, продвижение мигрантов через территорию Черногории и Боснии и Герцеговины затруднено из-за саперных мин, оставшихся в земле со времен гражданской войны в 1990-х годах. На фото - граница Албании с Грецией.

  • Беженцы на турецко-болгарской границе

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    Маршрут через Болгарию

    Еще один альтернативный маршрут пролегает через Болгарию, откуда мигранты прибывают с территории Турции, а затем пытаются попасть в Румынию или Сербию. Правда, это весьма затруднительно: в Румынии преградой для дальнейшего продвижения становятся Карпаты, а границы Сербии с ЕС находятся под пристальным контролем. В итоге многие мигранты оседают в Болгарии.

  • Карпаты в Румынии

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    Маршрут через Румынию

    Румыния пока оставалась в стороне от крупных потоков беженцев, однако в январе здесь были задержаны 60 мигрантов из Пакистана, Ирака, Марокко, Афганистана и Сомали, пытавшиеся ночью перейти границу страны с Сербией. В последнее время местные власти отмечают рост числа беженцев с Украины и Молдавии - как правило, это афганцы, добравшиеся сюда через страны Центральной Азии.

  • Мигранты на российско-финской границе

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    "Арктический маршрут"

    С начала 2016 года около тысячи беженцев прибыли через территорию России в Финляндию. По сообщению финских властей, в основном это мигранты из Афганистана, Сирии, Индии и Бангладеш, многие из которых жили в России долгое время. Пытаясь избежать дальнейшего притока беженцев, РФ и Финляндия ввели временные ограничения на пропуск граждан третьих стран на двух пограничных пунктах.

  • Погранслужба патрулирует латвийско-российскую границу

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    "Балтийский маршрут"

    В последнее время участились случаи нелегального перехода слабо укрепленной границы Латвии с Россией и Беларусью. В 2015 году в республике задержано около 500 нелегальных мигрантов - в основном это выходцы из Вьетнама, Ирака и Афганистана. Латвия намерена ограничить поток мигрантов с помощью забора на границе, который должны построить до 2020 года.

    Автор: Александра Ёлкина


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