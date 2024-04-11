МИД РФ высылает австрийского дипломата

Сотрудник посольства Австрии в Москве должен покинуть Россию до 18 апреля. МИД РФ назвал это "ответной мерой" на высылку двух российских дипломатов, подозреваемых Австрией в шпионаже.

Министерство иностранных дел России объявило персоной нон грата одного сотрудника посольства Австрии в Москве, он должен покинуть страну до конца дня 18 апреля. Ноту с уведомлением об этом вручили австрийскому послу Вернеру Альмхоферу в четверг, 11 апреля. Ему был также заявлен решительный протест в связи с "необоснованным" объявлением персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Вене, сообщается на сайте МИД РФ.



В министерстве также отметили, что высылкой одного австрийского дипломата "ответные меры не исчерпываются".

Австрия выслала 10 российских дипломатов

13 марта МИД Австрии объявил персонами нон грата двух российских дипломатов в связи с "действиями, несовместимыми с их дипломатическим статусом". Эта формулировка, как правило, используется в тех случаях, когда речь идет о шпионаже.

В феврале 2023 года Вена уже выслала четырех российских дипломатов. Кроме того, четыре российских дипломата были выдворены из страны в апреле 2022 года в рамках скоординированной реакции Евросоюза на массовые убийства мирных жителей Бучи во время оккупации поселка российскими войсками.