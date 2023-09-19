МИД РФ - о рисках поездок россиян в "недружественные" страны

Гражданам России следует "тщательно взвешивать все риски" при планировании поездок в "недружественные" страны, заявил МИД РФ на фоне введенного странами ЕС запрета на въезд автомобилей с российскими номерами.

Гражданам России следует "тщательно взвешивать все риски" при планировании поездок в "недружественные" страны, заявил в понедельник, 18 сентября, МИД РФ. Эту рекомендацию министерство, по собственному утверждению, выпустило "в связи с большим числом поступающих обращений российских граждан и находящихся за рубежом соотечественников".

Российский МИД рекомендует "учитывать, что при пересечении границы физическое лицо добровольно передает себя под иностранную юрисдикцию, что предполагает обязанность соблюдать законы и нормы страны посещения". Гражданам РФ, попавшим за рубежом в "затруднительное положение", внешнеполитическое ведомство рекомендует обращаться в его ситуационно-кризисный центр, а также к русскоязычным адвокатам из списков, размещенных на сайте МИД России.

Западные соседи РФ запретили въезд автомобилей с российскими номерами

Ранее Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Польша запретили въезд автомобилей, зарегистрированных в России. Теперь попасть в Шенгенскую зону на машине с номерами РФ в теории возможно только через границу с Норвегией, которая не входит в ЕС. Однако и в правительстве Норвегии, по данным The Barents Observer, обсуждают возможность присоединиться к запрету.

При этом западные соседи России опираются на выпущенное в начале сентября Еврокомиссией официальное разъяснение относительно санкций, введенных за агрессию РФ против Украины. В последних уточнениях ЕК подтверждает запрет на въезд в страны ЕС автомобилей с российскими номерами.

Ввозить личные вещи россиянам при этом категорически не запрещается: ЕК предлагает европейским таможенникам поступать "соразмерным и разумным образом", если ввозимые товары "вызывают незначительные опасения" по поводу возможного обхода санкций. Такими товарами могут быть, например, предметы личной гигиены и одежда.

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