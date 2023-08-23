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КНР призвала США отменить визовые ограничения для чиновников

Жан Рофе
41 мин. назад

Госдепартамент США ввел визовые ограничения для китайских должностных лиц в связи с "насильственной ассимиляцией" тибетских детей в государственных школах-интернатах. Пекин назвал решение ошибочным.

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Флаги Китая и США (фото из архива)
Фото: Andy Wong/dpa/picture alliance

Министерство иностранных дел КНР заявило, что "ошибочное решение" США ввести визовые ограничения в отношении китайских чиновников в связи с приписываемой Пекину "насильственной ассимиляцией" в Тибете должно быть немедленно отменено. "В противном случае Китай предпримет решительные и жесткие ответные меры", - сообщил официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь на брифинге в среду, 23 августа.

Накануне Госдепартамент США объявил о введении визовых ограничений в отношении должностных лиц КНР "за их причастность к насильственной ассимиляции более миллиона тибетских детей в государственных школах-интернатах". "Эти принудительные меры направлены на искоренение особых языковых, культурных и религиозных традиций Тибета среди подрастающих поколений тибетцев", - говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

США призвали власти КНР прекратить репрессивную политику ассимиляции

Глава американского внешнеполитического ведомства призвал китайские власти "прекратить принуждение тибетских детей к обучению в государственных школах-интернатах и отказаться от репрессивной политики ассимиляции как в Тибете, так и в других частях КНР". "Мы продолжим работу с нашими союзниками и партнерами, чтобы обратить внимание на эти действия и обеспечить привлечение виновных к ответственности", - подчернкул Блинкен.

Госдепартамент не опубликовал список лиц, в отношении которых вводятся ограничения. Тибет был включен в состав КНР в результате военного вторжения в 1950-1951 годах, однако до сих пор вопрос о его независимости остается сложным и противоречивым.

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