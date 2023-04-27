Далай-лама и скандал с мальчиком: как его объясняют буддисты

Предложение далай-ламы "пососать" его язык, обращенное к индийскому мальчику, вызвало взрыв негодования. Однако многие буддисты встали на сторону своего духовного лидера. Их аргументы - у DW.

Далай-лама целует в губы индийского мальчика, а потом предлагает тому "пососать" его язык - видеозапись этой двусмысленной сцены, разыгравшейся 28 февраля на торжественной церемонии в индийском городе Дхарамсала, стала виральной и вызвала настоящий взрыв возмущения. Однако немало последователей буддизма встали на сторону своего духовного лидера, попытавшись объяснить его поведение культурными традициями.

Появление далай-ламы на публике в рамках Глобального буддистского саммита, проходившего в Нью-Дели 20 и 21 апреля, дало повод для возобновления дискуссии.

Что далай-лама сказал мальчику

С 1959 года далай-лама XIV, чье настоящее имя Тэнцзин Гьямцхо, живет в Индии в изгнании. В Дхарамсале находится его резиденция. 28 февраля этого года там и проходила церемония, посвященная окончанию обучения около ста детей по программе индийского благотворительного фонда M3M Foundation. Как пишут СМИ, мальчик сам подошел к далай-ламе и спросил, можно ли ему обнять его. На видео показано, что после объятия далай-лама берет мальчика за подбородок, они соприкасаются лбами, после чего 87-летний духовный лидер буддистов с улыбкой целует ребенка в губы, а затем высовывает язык и предлагает ему "пососать" его.

Далай-лама уже не раз привлекал к себе внимание своими поступками и высказываниями Фото: Marijan Murat/dpa/picture allinace

Впоследствии офис далай-ламы принес извинения в связи с этим инцидентом. "Его Святейшество хочет извиниться перед мальчиком и его семьей, а также перед своими многочисленными друзьями по всему миру, за ту боль, которую могли причинить его слова. Его Святейшество часто в невинной и игривой манере поддразнивает людей, которых встречает, даже на публике и перед камерами. Он сожалеет об инциденте", - говорилось в этом заявлении.

Поддержка далай-ламы в Тибете

По словам Гонпо Дхондупа, главы Тибетского молодежного конгресса (TYC), реакция общественности на видео "ранила" тибетское сообщество. "Этот взрыв возмущения, несомненно, обескураживает. Он задел чувства миллионов тибетцев, последователей буддизма и почитателей далай-ламы по всему миру", - подчеркивает Дхондуп в интервью DW.

После публикации видеозаписи в городах Лех и Каргил на индийской союзной территории Ладакх тысячи протестующих из Ладакхской буддийской ассоциации (Ladakh Buddhist Association) вышли на демонстрацию в поддержку далай-ламы. Его поведение было неправильно истолковано, а случившееся - результат ошибочной культурной коммуникации, заявили они. "В Тибете высовывание языка является традиционным видом приветствия. Кроме того, это знак уважения. В тибетской культуре это также используется в качестве приветствия", - пояснил DW житель Тибета Тенсин Дава.

Это утверждение, как передает телеканал CNN , подтверждают и в Институте изучения Восточной Азии Калифорнийского Университета в Беркли.

Фонд RAHI - организация в Нью-Дели для женщин, переживших инцест и сексуальное насилие над детьми, - также выступила с заявлением. "Ни на минуту нам не пришла в голову мысль, что этот жест имел сексуальную подоплеку. Для некоторых из нас это выходило за рамки дозволенного. Другие посчитали, что это очень соответствует характеру далай-ламы - игривому, любящему и заботливому, - говорится в заявлении. - Эта особая игривая традиция (в поведении. - Ред.), судя по всему, очень распространена в тибетской области Амдо, откуда родом далай-лама".

Со своей стороны Джек Корнфилд - писатель и учитель буддизма из Калифорнии, знакомый с далай-ламой уже несколько десятилетий, заявил, что видео с мальчиком "было вырвано из контекста". "Многие духовные лидеры злоупотребляли своей властью, этот вопрос я рассматривал в своих работах и книгах. Далай-лама не относится к их числу. К сожалению, в СМИ разразилась буря непонимания по поводу игривого тибетского стиля общения между далай-ламой и индийским мальчиком", - указал Корнфилд.

Стоит ли Китай за кампанией очернения далай-ламы?

Некоторые сторонники далай-ламы высказывают предположение, что ярая критика в адрес их духовного лидера из-за истории с мальчиком - часть "заговора" против него. В числе возможных инициаторов кампании по очернению называют при этом Пекин.

"Это отредактированное и измененное со злыми намерениями видео о взаимодействии Его Святейшества с индийским мальчиком... было распространено по всему Китаю и Тибету китайской кибер-армией, завсегдатаями интернета и марионетками китайской коммунистической партии", - заявил в беседе с DW Лобсан Еши, ранее входивший в состав тибетского правительства в изгнании.

Между тем медиакомпания BBC, которая проверила правомерность этого утверждения, сообщила, что "не обнаружила признаков неаутентичной онлайн-активности". Это указывает на то, что "критика исходит из подлинных источников", указали в медиакомпании, добавив, что источники критики, к тому же, были разнообразны.

Спорные заявления далай-ламы

Далай-лама, ставший в 1989 году лауреатом Нобелевской премии мира, не впервые оказывается в центре противоречивых дискуссий из-за своих слов и поступков. Так, в 2015 году в одном из интервью он сказал, что его преемником, или следующей реинкарнацией Далай-ламы "может быть женщина, но она должна быть очень привлекательной", иначе от нее будет "мало толку". Позже его офис извинился за эти высказывания.

Большой резонанс вызвали и слова далай-ламы о миграционной политике европейских стран. "Может ли вся Европа в конечном счете стать мусульманской? Это невозможно. Или африканской. Это тоже невозможно... Оставьте Европу для европейцев", - сказал он в 2016 году, добавив: "Европа и, например, Германия, не может стать арабской". Европейские страны должны дать мигрантам образование и обучать их с намерением вернуть потом на их родину, пояснил тогда далай-лама.

А в 2018 году духовный лидер буддистов заявил, что Индия и Пакистан сохранили бы единство после окончания британского колониального правления, если бы не "эгоцентричная манера" первого премьер-министра независимой Индии Джавахарлала Неру. И за эти слова офису далай-ламы пришлось потом извиняться.

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