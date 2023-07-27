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Почему сняли с должности главу МИД Китая и куда он исчез?

Ючжен Ли | Наталья Позднякова
24 мин. назад

Глава МИД КНР Цинь Ган был отстранен от должности и исчез из публичного пространства в конце июня. Что с ним и где он? Как его отставка повлияет на отношения Китая с Западом и внешнюю политику КНР?

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Цинь Ган и Ван Ю
Цинь Ган и Ван Ю (слева направо)Фото: Sergei Karpukhin/picture alliance/dpa/TASS

Китайский министр иностранных дел Цинь Ган был освобожден от занимаемой должности 25 июля 2023 года. В официальных сообщениях ничего не говорилось о причинах его отставки. Не было известно и того, получил ли 57-летний экс-глава МИД другую должность. С 25 июня Цинь Ган ни разу не появлялся в публичном пространстве. На вопрос о том, где находится глава МИД, пресс-секретарь министерства еще на прошлой неделе отвечала: "Без комментариев".

После Цинь Гана главой МИД был назначен 70-летний Ван И, главный дипломат КНР и глава Комиссии по иностранным делам Коммунистической партии Китая. До нынешнего назначения Ван уже 9 лет возглавлял министерство иностранных дел Китая.

Карьера дипломата

Цинь Ган - выходец из северо-восточного портового города Тяньцзинь, именно там в середине апреля он встречался с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок (Annalena Baerbock). После окончания университета, где Цинь Ган изучал политологию, он поступил на дипломатическую службу. Было известно о том, что он, будучи пресс-секретарем МИД с 2011 по 2015 годы, позволял себе агрессивный тон в ответ на критику. Этот стиль в одном из патриотических китайских фильмов о войне было назван "дипломатией волков-воинов".

Цинь Ган в качестве посла КНР в США, июль 2021 года
Цинь Ган в качестве посла КНР в США, июль 2021 годаФото: Liu Jie/Xinhua News Agency/picture alliance

На протяжении шести лет Цинь Ган был в МИД КНР ответственным за протокол, вначале как глава отдела, затем как вице-министр, а в 2021 году он был назначен послом КНР в США. К его задачам, кроме прочего, относилась организация визитов за границу главы государства и правительства. Его ораторские способности и талант организатора очень ценил Си Цзиньпин.

Цинь Ган стал по-настоящему известным в Вашингтоне. Будучи послом, он выступал в ток-шоу и давал интервью в прямом эфире. На прекрасном английском языке он во всем защищал позицию Китая, хотя и в однозначно более спокойном тоне. Ему удалось придать отношениям между КНР и США более спокойный характер.

Куда исчез бывший глава МИД  

В конце 2022 года Цинь Ган был избран членом Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Это существенно повлияло на его карьерный рост. В начале 2023 года в достаточно юном для китайского партийного функционера возрасте - 57 лет - Цинь Ган стал самым молодым министром иностранных делв истории КНР.

После того как Цинь Ган перестал появляться на публике и участвовать в важных встречах и  саммитах, таких, например, как саммит глав МИД южноазиатских стран (АСЕАН) в Индонезии, появилось количество разнообразных версий о его судьбе. На пресс-конференции перед саммитом АСЕАН китайский МИД, не вдаваясь в подробности, коротко заявил, что Цинь Ган болен. Но этот комментарий не стал достоянием общественности, и в отчетах его тоже не было.

Ву Цян, политолог из Пекина, сказал DW, что смена главы МИД во многом объясняет происходящее в правительстве КНР с марта 2023 года. Внезапное исчезновение бывшего главы МИД "чрезвычайно тревожно", поскольку указывает на то, что Пекин движется к "мистической и непредсказуемой" форме автократического правления, полагает он.

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