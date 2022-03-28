 Места повреждений инфраструктуры БелЖД - карта | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 30.03.2022

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Беларусь

Места повреждений инфраструктуры БелЖД - карта

В Беларуси развернулась "рельсовая война". Чтобы замедлить движение российской военной техники в Украину, белорусы выводят из строя оборудование. О том, какие участки были повреждены - в инфографике DW.

Военная техника РФ в Беларуси

Российские войска, направляющиеся в Украину, используют инфраструктуру Белорусской железной дороги (БелЖД). Некоторые жители Беларуси пытаются этому противостоять. Правозащитники сообщают о как минимум восьми задержанных с начала войны по подозрению в срыве графика движения российских поездов с оружием и причастности к уничтожению инфраструктуры БелЖД. Инфографика DW демонстрирует, какие участки железной дороги пострадали в "рельсовой войне".

Места повреждений инфраструктуры БелЖД в ходе рельсовой войны в Беларуси. Инфографика DW

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