Места повреждений инфраструктуры БелЖД - карта

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
В Беларуси развернулась "рельсовая война". Чтобы замедлить движение российской военной техники в Украину, белорусы выводят из строя оборудование. О том, какие участки были повреждены - в инфографике DW.
Российские войска, направляющиеся в Украину, используют инфраструктуру Белорусской железной дороги (БелЖД). Некоторые жители Беларуси пытаются этому противостоять. Правозащитники сообщают о как минимум восьми задержанных с начала войны по подозрению в срыве графика движения российских поездов с оружием и причастности к уничтожению инфраструктуры БелЖД. Инфографика DW демонстрирует, какие участки железной дороги пострадали в "рельсовой войне".
Смотрите также:
Подпишитесь на cпециальную рассылку DW о главных событиях, связанных с войной России против Украины: последние новости, репортажи, интервью, видеосюжеты - ежедневно в 19.00 (CET).
Разница в отношении белорусов и россиян к войне в Украине объясняется разной памятью о войне, уровнем доверия власти и влиянием пропаганды, говорят опрошенные DW эксперты.
Белорусские добровольцы Илья Хренов и Алексей Скобля погибли в боях под Киевом и Бучей, сражаясь за Украину. DW поговорила с их родными и друзьями.
После нападения России на Украину из Беларуси стали массово уезжать мужчины, которые опасаются военного призыва. Истории белорусов, которые не хотят воевать против Украины - у DW.
Три белорусско-украинские семьи и украинка, прожившая в Беларуси почти 50 лет, рассказали DW, как на их жизнь повлияла война РФ против Украины.
Белорусы, которые до сих пор остаются в Украине, рассказали DW, почему решили не уезжать, и как изменилась их жизнь во время войны.
Пункты сбора гуманитарной помощи и медицинских средств для Украины появились по всему Тбилиси. Каким образом в этом процессе участвуют украинцы, белорусы и россияне, - у DW.