Места повреждений инфраструктуры БелЖД - карта

Российские войска, направляющиеся в Украину, используют инфраструктуру Белорусской железной дороги (БелЖД). Некоторые жители Беларуси пытаются этому противостоять. Правозащитники сообщают о как минимум восьми задержанных с начала войны по подозрению в срыве графика движения российских поездов с оружием и причастности к уничтожению инфраструктуры БелЖД. Инфографика DW демонстрирует, какие участки железной дороги пострадали в "рельсовой войне".

Смотрите также:



Смотреть видео 44:01 Страна-агрессор: как Беларусь заплатит за войну в Украине?

Подпишитесь на cпециальную рассылку DW о главных событиях, связанных с войной России против Украины: последние новости, репортажи, интервью, видеосюжеты - ежедневно в 19.00 (CET).