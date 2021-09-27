 В Германии установили памятник Меркель (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 11.10.2021

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По Германии

В Германии установили памятник Меркель (фото)

Конная статуя Ангелы Меркель-наездницы появилась в небольшой баварской деревне. Каждый волен сам для себя решать, относиться к этой скульптуре серьезно или с иронией.

Памятник Меркель. Этсдорф, Бавария

Этсдорф •  Сосредоточенный взгляд, пальцы, сложенные в фирменный ромб, уверенная поза всадника, способного управиться с лошадью, - именно так немецкий художник Вильгельм Кох (Wilhelm Koch) видит покидающую пост канцлера ФРГ Ангелу Меркель (Angela Merkel).

Памятник Ангеле Меркель в Баварии

Скульптуру высотой 2,7 метра он создал из бетона с помощью 3D-принтера и установил в своей родной деревне Этсдорф на севере Баварии. Эта монументальная работа пополнила собрание музея Tempel Museum Etsdorf, основанного в 2010 году самим же Вильгельмом Кохом. Музей используется для проведенения выставок и концертов и задуман как часть арт-проекта "Глиптотека Этсдорф", в рамках которого художники воплощают свои представления о Европе и демократии.

Автор скульптуры Вильгельм Кох

Автор скульптуры Вильгельм Кох

Есть ли у Меркель навыки верховой езды - неизвестно. Но художнику важно было создать единственную конную статую канцлера, причем не на городском постаменте, а на деревенской лужайке, чтобы подчеркнуть ее близость к народу, и не по заказу свыше, а по инициативе обычных граждан.

Рассматривать ли скульптуру как воспевание заслуг Меркель или относиться к ней с иронией? Зритель решает для себя сам. Для Вильгельма Коха, по его признанию, памятник стал выражением не политической, а человеческой симпатии. Открытие скульптуры состоялось в прошедшие выходные, 10 октября, и всех пришедших на него даже угощали специальным пивом.

Меркель-пиво на открытии памятника канцлеру ФРГ

То, что конные статуи вышли из моды, Вильгельма Коха не волнует. Он охотно идет вразрез с мейнстримом. Так, в этом же регионе в городке Амберг несколько лет назад он основал первый на немецкоязычном пространстсве "Воздушный музей" - Luftmuseum Amberg, в котором значение воздуха рассматривается в культурном, экологическом, техническом и военно-историческом контекстах.

Смотрите также:

  • Карикатура на Ангелу Меркель в журнале El Jueves

    Многогранная Меркель

    Евро или кнут?

    В 2011 году, в разгар европейского долгового кризиса, испанский сатирический журнал El Jueves изобразил канцлера ФРГ в образе домины. "Клеймо или кнут?" - спрашивает она Мариано Рахоя, который на тот момент занимал пост главы правительства Испании. "Как получится", - хнычет он в ответ. Карикатурой журнал хотел сказать, что условия получения Испанией финансовой помощи были слишком жесткие.

  • Портрет Ангелы Меркель в газете Demokratie

    Многогранная Меркель

    Сравнение с Гитлером

    Греция также оказалась в эпицентре европейского долгового кризиса. Стране было не выжить без финансовой помощи. Ангела Меркель пообещала содействие, но взамен потребовала жестких мер экономии. Греческая пресса, например, ежедневная газета Demokratie от 9 февраля 2012 года, проводит параллели с немецкой оккупацией Греции во время Второй мировой войны.

  • Портрет Ангелы Меркель в журнале Uwazam Rze

    Многогранная Меркель

    Меркель в концлагере

    Аллюзии на "третий рейх" появляются и в польских газетах. В 2013 году правый еженедельный журнал Uwazam Rze изобразил Меркель в образе заключенной концлагеря. Поводом стал один немецкий телевизионный фильм, посвященный событиям Второй мировой войны. В Польше восприняли нарушением исторической правды то, как в фильме была показана польская Армия Крайова и как были представлены немцы.

  • Портрет Ангелы Меркель в китайском журнале

    Многогранная Меркель

    Покерфейс в Пекине

    Непроницаемое лицо и пронзительный взгляд - так изобразил Ангелу Меркель этот китайский журнал в декабре 2011 года, что говорит об определенном уважении к канцлеру ФРГ. Номер вышел накануне визита Меркель в Китай, где она обсуждала роль Китая в стабилизации еврозоны с премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао.

  • Портрет Ангелы Меркель в журнале New Statesman

    Многогранная Меркель

    Терминатор Меркель

    Имидж всесильного политика прочно приклеился к Меркель. В июне 2012 года британский политический журнал New Statesman изобразил канцлера ФРГ в образе Терминатора из одноименного боевика с Арнольдом Шварценеггером. По мнению журнала, Меркель является самым опасным немецким лидером со времен Адольфа Гитлера - и более опасным, чем такие правители, как Ким Чен Ын.

  • Портрет Ангелы Меркель в журнале Spiegel

    Многогранная Меркель

    Добрая Ангела

    В 2015 году имидж Меркель резко изменился. После того как Венгрия отказалась принимать сирийских беженцев и возникла угроза гуманитарной катастрофы, Меркель приняла судьбоносное решение: она открыла для беженцев границы Германии. Ее фраза "Мы справимся!" вошла в историю и принесла Меркель большую популярность, особенно за рубежом.

  • Портрет Ангелы Меркель в журнале Point

    Многогранная Меркель

    Жаль, что не француженка

    Суровый имидж Ангелы Меркель времен кризиса еврокризиса остался в прошлом. Теперь международная пресса подчеркивает ее человечность. В 2015 году французский журнал Le Point вышел с заголовком: "Невероятная мадам Меркель. Если бы только она была француженкой..." и констатирует ее метаморфозу из "строгой" в "щедрую" мадам.

  • Портрет Ангелы Меркель в журнале Time

    Многогранная Меркель

    Канцлер свободного мира

    В 2015 году журнал Time Magazine присвоил Ангеле Меркель титул "Человек года" и назвал ее "канцлером свободного мира". Она использует свое милосердие как оружие, говорится в публикации. Художник из Северной Ирландии Колин Дэвидсон, чей портрет Меркель украшает обложку, попытался уловить "достоинство, милосердие и человечность канцлера".

  • Портрет Ангелы Меркель в журнале Wprost

    Многогранная Меркель

    Дежавю из Польши

    Милосердие и человечность все еще отказываются видеть в Ангеле Меркель польские СМИ. Еженедельный журнал Wpros в январе 2016 года вышел под заголовком "Они хотят снова контролировать Польшу". Фотомонтаж с канцлером ФРГ в окружении важных представителей ЕС, таких как тогдашний президент Еврокомиссии Юнкер, напоминает историческую фотографию Гитлера с его свитой.

  • Портреты Ангелы Меркель в немецких газетах и журналах

    Многогранная Меркель

    Критический взгляд изнутри

    В Германии имидж Ангелы Меркель существенно потускнел в результате ее позиции в отношении беженцев. На выборах 2017 года ее партия ХДС потеряла много голосов в пользу правоконсервативной AfD. Немцы начали обсуждать коалицию "Ямайка", которую могли бы образовать христианские партии с либералами и "зелеными". Так выглядели в то время страницы немецких газет и журналов.

  • Обложка книги Канцлер. Портрет эпохи

    Многогранная Меркель

    Конец эпохи

    В выборах 2021 года Ангела Меркель решила не участвовать. Она добровольно уходит с политической арены после 16 лет во главе правительства Германии. В прессе и книгах сейчас часто можно прочитать о конце "эпохи" как, например, в биографии, написанной Урсулой Вайденфельд.

    Автор: Беттина Бауман, Элла Володина


Контекст

Как немецкому фотографу удалось сфотографировать Меркель на пенсии

На фотографиях - Ангела Меркель. Такой немецкий фотограф Андреас Мюе видит канцлера после выхода на пенсию. Присмотритесь, сможете ли вы на этих снимках найти двойника Меркель?  

Дача канцлера. Где Меркель сажает картошку и купается с гостями (фото)

Дача Ангелы Меркель, обычный сельский дом, находится в небольшой деревне около бранденбургского города Темплина, где она выросла.  

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Аудио- и видеофайлы по теме

Ангела Меркель: канцлер в эпоху кризисов. Документальный фильм DW  

Эпоха Ангелы Меркель глазами Дмитрия Медведева. Эксклюзивное интервью DW с экс-президентом России  

Преемник Меркель, или Кто станет новым канцлером Германии? Европа в фокусе  

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