В Германии установили памятник Меркель (фото)

Этсдорф • Сосредоточенный взгляд, пальцы, сложенные в фирменный ромб, уверенная поза всадника, способного управиться с лошадью, - именно так немецкий художник Вильгельм Кох (Wilhelm Koch) видит покидающую пост канцлера ФРГ Ангелу Меркель (Angela Merkel).

Скульптуру высотой 2,7 метра он создал из бетона с помощью 3D-принтера и установил в своей родной деревне Этсдорф на севере Баварии. Эта монументальная работа пополнила собрание музея Tempel Museum Etsdorf, основанного в 2010 году самим же Вильгельмом Кохом. Музей используется для проведенения выставок и концертов и задуман как часть арт-проекта "Глиптотека Этсдорф", в рамках которого художники воплощают свои представления о Европе и демократии.

Автор скульптуры Вильгельм Кох

Есть ли у Меркель навыки верховой езды - неизвестно. Но художнику важно было создать единственную конную статую канцлера, причем не на городском постаменте, а на деревенской лужайке, чтобы подчеркнуть ее близость к народу, и не по заказу свыше, а по инициативе обычных граждан.

Рассматривать ли скульптуру как воспевание заслуг Меркель или относиться к ней с иронией? Зритель решает для себя сам. Для Вильгельма Коха, по его признанию, памятник стал выражением не политической, а человеческой симпатии. Открытие скульптуры состоялось в прошедшие выходные, 10 октября, и всех пришедших на него даже угощали специальным пивом.

То, что конные статуи вышли из моды, Вильгельма Коха не волнует. Он охотно идет вразрез с мейнстримом. Так, в этом же регионе в городке Амберг несколько лет назад он основал первый на немецкоязычном пространстсве "Воздушный музей" - Luftmuseum Amberg, в котором значение воздуха рассматривается в культурном, экологическом, техническом и военно-историческом контекстах.

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