Коронавирус: Меркель призвала соблюдать запреты ради празднования Рождества

Если в ноябре вести себя разумно, тогда справить Рождество можно будет в кругу семьи, уверена канцлер ФРГ. Она призвала немцев придерживаться антивирусных ограничений.
Семейные празднования Рождества в Германии в этом году будут возможны, если в течение ближайших четырех недель сократить число контактов между людьми и заражений коронавирусом, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). "Если в ноябре мы все будем вести себя разумно, то к Рождеству сможем позволить себе больше, - пообещала Меркель на пресс-конференции в Берлине в понедельник, 2 ноября. - Это будет Рождество в условиях коронавируса, но это не должно быть Рождество в одиночестве".
Глава германского правительства призвала всех жителей страны придерживаться новых ограничений, вступивших в силу 2 ноября. "Приведут ли к чему-нибудь эти мощные общие усилия в ноябре, зависит не только от самих правил, но и от того, соблюдаются ли эти правила", - подчеркнула канцлер.
"Мы должны сокращать контакты везде, где это только возможно", - призвала Ангела Меркель. Выразив понимание сомнениям и нетерпению многих граждан в связи с антивирусными мерами, она в то же время отметила: "У нас нет иного выбора, кроме как жить с этим вирусом".
Со 2 ноября в Германии на один месяц введен так называемый мягкий локдаун. Немцев обязали свести социальные контакты к абсолютному минимуму, закрылись все предприятия досуга, рестораны, кафе и большинство предприятий сферы обслуживания. В общественных местах вместе могут находиться не более 10 человек из двух домохозяйств.
С начала эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 в ФРГ заразились более 545 тысяч человек, скончались свыше 10,5 пациентов.
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