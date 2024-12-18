Меня похитили. За кражу невест в Казахстане будут наказывать

В парламенте Казахстана до конца 2024 года могут рассмотреть поправки в законодательство страны о введении уголовного наказания за кражу невест. Эксперты надеются, что изменения в Уголовном кодексе искоренят эту "средневековую традицию". В настоящий момент практически каждая девушка в стране возрасте от 16 до 25 лет знает о том, что ее могут похитить с целью женитьбы и тем самым перечеркнуть все ее планы на будущее. И каждая история кражи невесты имеет почти всегда один и тот же сценарий.

История Гульмиры: "Меня похитили ради женитьбы"

Медсестра одной из поликлиник Алматы Гульмира К. рассказывает, как ее похитили в 19-летнем возрасте. "Скоро уже двадцать лет будет, но я все помню до сих пор. Шла вечером из университета домой. Я училась вАлматы. Подъехала иномарка. Оттуда выскочили трое мужчин. Схватили меня. Как мешок картошки кинули на заднее сидение, сверху плед накинули. Двое по бокам сели, меня держать. Часа через два привезли в сельский дом. Завели в него. Там женщины сразу начали накидывать на меня белый платок - такая традиция. Я сразу поняла, что меня похитили ради женитьбы. Стала вырываться, но ничего сделать не удалось. Еще и родственница жениха на пороге легла, не давала мне уйти, только потом я увидела будущего мужа. До этого я его не знала и не видела ни разу. В тот же день он лишил меня девственности", - рассказала DW свою историю Гульнара К., так и не решившаяся публично назвать свою фамилию.

По ее словам, с родителями ей удалось связаться только через неделю. Ожидала с их стороны поддержку, просила о помощи, но понимания так и не нашла. "Отец мне сказал, что я сама виновата. Опозорила весь род. Поэтому видеть меня больше не желает. Куда мне было идти? Так я стала женой человека, вся семья которого еле концы с концами сводила. Тогда как мои родители были людьми состоятельными", - добавила подробностей из своей жизни Гульмира К., заметив, что вырваться из фактического плена ей удалось лишь спустя девять лет.

Истории похищения невест обычно имеют один и тот же сценарий Фото: B.K. Bangash/AP Photo/picture alliance

"У меня к тому времени уже было двое детей. И я с ними поехала в поликлинику райцентра. А там неожиданно встретила свою школьную подругу. Рассказала ей свою историю. Она и предложила мне вместе с детьми уехать назад в Алматы. Я сразу же согласилась. Стерпится-слюбится, как у многих похищенных ради женитьбы девушек, это не про меня. Позже подруга мне и с разводом, и с работой помогла. Моему бывшему мужу оказалось все равно. Он как таксовал где-то на трассе, так вроде и продолжает это делать. Не до нас ему. И если честно, была бы тогда уголовная ответственность за кражу невест, о чем только сейчас говорить стали, моя жизнь могла бы сложиться совсем иначе. Университет я так и не смогла окончить", - с явным сожалением отметила женщина, которой скоро исполнится 40 лет.

Дискуссии о наказании за кражу невест

Дискуссии о необходимости появления отдельной статьи в Уголовном кодексе РК, наказывающей за насильственное похищение людей с целью принудительного вступления в брак, начались в Казахстане с середины 90-х годов. И все это время правозащитники и общественные деятели подчеркивали, что действующее законодательство не позволяет привлечь к ответственности причастных к краже невест. В ответ представители правительственных структур ссылались на уже имеющуюся в Уголовном кодексе статью 125 (похищение людей), предусматривающую за совершенные преступления такого рода лишение свободы на срок от 4 до 7 лет. Не спешили они обращать и внимание на замечания правозащитников о наличии в той же 125-й статье особого примечания. В нем указывается, что лицо, добровольно освободившее похищенного им человека, освобождается от уголовной ответственности. Чем активно и пользовались сторонники "древних традиций", условно отпуская похищенных ими женщин уже после состоявшегося бракосочетания.

Свадьба в Алматы. Свадебное торжество обычно проводится в том случае, если жених не украл невесту Фото: Privat

Впервые надежда на изменение ситуации у правозащитников и общественных деятелей появилась в начале августа 2023 года, когда свое мнение по вопросу о краже невест высказал уполномоченный по правам человека при президенте Казахстана Артур Ластаев. Выступая перед журналистами на брифинге в Астане, омбудсмен сообщил о разработанном его офисом предложении ввести уголовное наказание за похищение невест. "Мы предложили генеральной прокуратуре разработать и выделить отдельный состав преступлений, чтобы он не охватывался только статьей 125. Это предложение основано, первое, на опыте наших сопредельных стран, а также на рекомендациях ООН", - подчеркнул Артур Ластаев.

Впрочем, несмотря на официальное заявление генеральной прокуратуры о поддержке этой инициативы, никаких особых движений в попытке ввести уголовное наказание за кражу невест замечено так и не было. Через полгода после выступления Ластаева к решению этого вопроса вынужден был подключиться уже президент Казахстана Токаев. "В нашей стране есть те, кто, прикрываясь якобы национальными традициями, предпринимают попытки навязывания практики похищения невест. Такое вопиющее мракобесие не поддается никакому оправданию и идет вразрез с идеалами прогрессивного общества, в котором достоинство, права и свободы каждого человека являются абсолютной ценностью", - заметил президент Токаев, потребовав на общегосударственном уровне дать этому явлению правовую оценку.

Депутат Абенов: похищение - это не традиция

Выступающий уже много лет за ужесточение наказания за кражу невест вначале как общественный деятель, а теперь как депутат нижней палаты парламента от правящей партии Amanat Мурат Абенов, в беседе с DW заметил, без выступления Токаева поднимать этот вопрос на государственном уровне было бы почти невозможно. Именно Мурат Абенов в начале декабря уходящего года вместе с группой своих коллег по парламенту чуть ли не настоял, чтобы предложенные ими поправки к законодательству были приняты к рассмотрению. "У меня такое ощущение возникает, что в правоохранительных органах у нас очень много людей, которые относятся к этой исковерканной традиции терпимо. Еще в 2023 году я обращался к министерству внутренних дел с просьбой рассмотреть уголовную ответственность за похищение невест. Но мне там ответили - зачем, если есть статья 125. А о примечании ни слова не сказали", - подчеркнул депутат парламента Мурат Абенов.

При этом он отмечает, что традиции похищения невест в нынешней трактовке, которая, в основном, распространена в южных и западных областях страны и периодически встречается в Астане и Алматы, у казахов никогда не было. "В средние века похищение женщин допускалось только в ходе военных действий. В качестве трофея. Похищение девушек из не враждующих между собой родов считалось очень серьезным преступлением. За это наказывали, применяя даже смертную казнь по отношению ко всем, кто был причастен к краже невест, а весь род похитителя обязывали выплачивать огромные репарации. Да, были случаи, когда девушки сбегали со своими любимыми парнями. Но это было по обоюдному согласию, с чем позже мирились и их родители. К нынешней трактовке похищения невест, когда она только перед бракосочетанием узнает, кто будет ее мужем, это никакого отношения не имеет", - поделился с DW своими знаниями о традициях казахского народа депутат Абенов.

Гости, приглашенные на свадебное торжество в Алматы. В случае кражи невесты, свадьба не проводится Фото: Privat

В случае, если в Уголовном кодексе РК появится отдельная статья 125-1, на чем настаивает и офис уполномоченного по правам человека, за похищение лиц с целью заключения брака будет следовать наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. "Также в зависимости от тяжести совершенного преступления предусматриваются общественные работы, штраф в размере трех тысяч расчетных показателей (в 2025 году это составит почти 12 млн тенге или 22 тысяч евро по текущему курсу. - Ред.). Если это было сделано в отношении несовершеннолетней или группой лиц с использованием своих должностных возможностей, то срок наказания увеличивается до пяти лет. Если похищение повлекло тяжкие последствия для жертвы - до десяти лет лишения свободы", - рассказал DW Мурат Абенов, добавив, что за изнасилование, которое нередко происходит одновременно с похищением, будут наказывать отдельно.

Депутат парламента от правящей партии Amanat не сомневается, что после ожидаемого в начале 2025 года вступления в силу новых поправок, количество заявлений в полицию о краже невест значительно увеличится. Надеется он и на неотвратимость наказания за совершенные преступления такого рода. "Я изучал статистику. За последние три года официально было подано 214 заявлений. Хотя точно знаю, что попыток подать заявления было намного больше. Из этих 214 заявлений, только десять довели до суда. Остальные закрыли за неимением состава преступления - это 93 процента! По сути, государственная машина все это время поощряла этот вид преступлений", - с явной горечью в голосе заметил Мурат Абенов.

Правозащитница Ажигулова: Слабая попытка оправдать насилие

Помогавшая группе Мурата Абенова с разработкой предложений по ужесточению наказания за кражу невест адвокат и правозащитник Халида Ажигулова в разговоре с DW высказала предположение, что изменения в законодательстве появятся только к началу марта 2025 года. Как и Абенов, она говорит о фактическом провале государственной политики по правовому всеобщему обучению граждан Казахстана, особенно в тех регионах, где встречается практика похищения невест.

Правозащитница Халида Ажигулова Фото: Privat

"Когда кто-то апеллирует якобы к традициям, на самом деле это очень слабая попытка оправдать насилие. Даже если кто-то утверждает, что это якобы выход из ситуации для жениха, который не может заплатить калым за невесту, я считаю, что это все те же средневековые практики, которые абсолютно не актуальны для цивилизованного общества XXI века. Это значит, что ни в школах, ни в университетах нашу молодежь не обучают в достаточной мере правам человека, не преподают Кодекс о браке (супружестве) и семье, где еще с 2011 года закреплено, что брак заключается только при свободном и полном согласии брачующихся. Нет в Казахстане никакого закона, который бы требовал уплаты калыма, уплаты приданного и так далее", - подчеркнула в беседе с DW Халида Ажигулова, добавив, что нынешняя казахстанская молодежь все чаще отказывается от следования традициям, для соблюдения которых нет никаких объективных обоснований.

По словам адвоката, она не только приветствует появление отдельной статьи, наказывающей всех причастных к похищению невест родственников насильников, но и предлагала внести эти нормы в "закон Салтанат", в разработке которого также принимала участие. "Когда обсуждались изменения к закону о защите прав женщин и безопасности детей, я предлагала внести дополнительно пять поправок о запрете гендерного насилия. У нас до сих пор отсутствует наказание за сексуализированные домогательства, за сталкинг, за принуждение к браку, за совершение религиозных обрядов бракосочетания с несовершеннолетними лицами в нарушение требования о брачном возрасте. У нас очень много таких проблем, но, к сожалению, пока обратили внимание только на одно предложение. Потому что по этой статье есть четкая политическая воля, так как ранее в этом году президент Казахстана на курултае в Атырау призвал осудить практику похищения невест", - заметила Халида Ажигулова.