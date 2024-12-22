Мелони: РФ может использовать миграцию для подрыва ЕС

Россия представляет большую угрозу для безопасности ЕС не только в военной сфере, заявила премьер Италии. Страны Севера и Юга Европы провели встречу для обсуждения вызовов безопасности и миграции.

Россия представляет большую угрозу для безопасности ЕС не только в военной сфере, но и в связи с тем, что Москва может использовать нелегальную миграцию и другие механизмы для подрыва единства европейского сообщества. Об этом в воскресенье, 22 декабря, заявила премьер Италии Джорджа Мелони. Ее слова привело агентство Reuters.

Финляндия приняла лидеров Италии, Швеции и Греции, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас в северной Лапландии для обсуждения безопасности в Северном и Средиземноморском регионах и миграционных проблем в Южной Европе.

"Угроза гораздо шире, чем мы себе представляем"

"Мы должны понимать, что угроза гораздо шире, чем мы себе представляем", - указала Мелони на пресс-конференции.

По ее мнению, опасность для безопасности ЕС со стороны России не прекратится после окончания войны в Украине, и Брюссель должен быть готов к этому.

"Речь идет о нашей демократии, о влиянии на наше общественное мнение, это касается происходящего в Африке, сырьевых ресурсов, инструментализации миграции. Мы должны осознавать, что концепт безопасности - очень широк", - подчеркнула глава кабмина Италии.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в свою очередь уточнил, что нелегальная миграция - общая проблема для Севера и Юга Европы.

Каллас: Нам необходимо защищать внешние границы

Каллас же призвала активнее работать над стабилизацией обстановки в регионах происхождения миграционных потоков.

"Хочу подчеркнуть, что когда людей спрашивают, что им нравится в Европейском Союзе, первое, что они говорят, - это свободное передвижение по Европе", - отметила глава европейской дипломатии. "Но мы не можем быть отказаться от границ как внутри, так и снаружи. Это означает, что нам необходимо защищать наши внешние границы", - подчеркнула она.

Нидерланды ужесточили погранконтроль ФРГ

Ранее стало известно, что нелегальную миграцию считают проблемой 93 процента респондентов в ФРГ, причем 51 процент назвал этот вызов "очень большим", а 27 процентов - "серьезным".

Об этом свидетельствовали результаты репрезентативного опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства dpa и обнародованного 8 декабря. Само исследование, отмечало dpa, проводилось с 29 ноября по 3 декабря.

Нидерланды 9 декабря ужесточили пограничный контроль на наземных границах с Бельгией и Германией, пытаясь ограничить нелегальную миграцию. Для этих задач были выделены 50 сотрудников на 840 пунктов пересечения границы.

Новое правительство Нидерландов объявило, что намерено значительно ужесточить политику предоставления убежища. В опубликованном коалиционном соглашении указывалось, что цель кабинета министров - создание "самого строгого режима предоставления убежища за всю историю". Речь шла об ужесточении погранконтроля и более строгих правилах для соискателей убежища.