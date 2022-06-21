 Медиафорум DW: Журналисты на войне должны всегда быть готовы к худшему | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 21.06.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Медиафорум DW: Журналисты на войне должны всегда быть готовы к худшему

Перед журналистами в зонах военных конфликтов стоят две главные задачи: делать свою работу и оставаться в живых. О вызовах, с которыми сталкиваются представители СМИ на войне, говорили участники дискуссии на GMF.

Участники дискуссии Репортажи с фронтов. Сохранять объективность и безопасность в зонах военных действий

Участники дискуссии "Репортажи с фронтов. Сохранять объективность и безопасность в зонах военных действий"

Вооруженные конфликты в наши дни происходят на пяти из семи континентов. Журналисты находятся на передовой в Украине, Мьянме, Сирии и ведут репортажи из зон боевых действий, несмотря на опасность быть убитыми, ранеными, попасть в плен.

Почему они подвергают себя этим рискам? Как они справляются с физическим и эмоциональным напряжением? Как военным корреспондентам удается выполнять свои задачи в экстремальных условиях? Этим вопросам была посвящена дискуссия "Репортажи с фронтов. Сохранять объективность и безопасность в зонах военных действий", которая прошла во второй, заключительный день международного Global Media Forum 21 июня.

Правила работы в зоне военного конфликта

"Еще четыре месяца назад я бы никогда не подумал, что мы будем строить студии в убежищах. Мне бы даже в голову не пришло, что нам придется переместить 250 человек из одного города в другой, не прерывая телевещания, - рассказывает продюсер украинской Национальной общественной телерадиокомпании "Суспiльне" Дмитрий Хильченко. - Одно из главных правил журналиста на войне: всегда может быть еще хуже, всегда есть что-то, к чему нельзя подготовиться, как бы ты ни старался, - ты просто должен принять это и сделать все, что в твоих силах".

Дмитрий Хильченко

Дмитрий Хильченко

Не существует протоколов ко всем ситуациям, с которыми могут столкнуться журналисты в зоне военных конфликтов, констатирует Хильченко. Основной вызов и основная сложность, по его словам, состоит в том, что постоянно приходится принимать какое-то решение, от которого зачастую зависит жизнь. И это, на его взгляд, одна из самых больших трудностей на войне в Украине.

Безопасность журналиста важнее эксклюзивной истории

Одно из главных правил, которого должны придерживаться журналисты на войне, - безопасность важнее эксклюзивности материала, говорит руководитель отдела новостей телевизионного "9 Канала" в Израиле Дмитрий Дубов. По его словам, жизнь и работа в условиях израильско-палестинского конфликта, периодически переходящего в острые фазы, заставляет людей находиться в состоянии повышенной концентрации и постоянно быть наготове. Дубов называет это "состоянием военного духа".

Дмитрий Дубов

Дмитрий Дубов

"В Израиле есть приложения для смартфонов, позволяющие узнать, что сработала система раннего предупреждения о ракетных обстрелах. Обычно люди знают, сколько времени необходимо, чтобы добраться до ближайшего безопасного места. И когда я слышу такое приложение, я, помимо беспокойства за людей, которые могут оказаться в зоне потенциального риска, - а это примерно вся страна, - как руководитель службы новостей думаю о том, что нам предстоят несколько дней напряженной работы", - рассказывает Дмитрий Дубов.

О состоянии постоянного напряжения, в котором находятся журналисты в Мьянме после прихода к власти военной хунты, говорит и участница дискуссии Айе Мин Тант. Ее коллеги превратились в "мишень для военных", и это означает, что им грозит опасность, где бы они ни находились. "Если полиция ночью решит устроить облаву в вашем районе, вам, возможно, придется бежать. Если ваш коллега сообщит вам, что его арестовали, вам нужно будет выяснить, где он находится, позаботиться о том, чтобы о его аресте стало известно, чтобы он просто не пропал без вести, и найти адвокатов. Профессия журналиста в Мьянме не только не дает вам дополнительной защиты, но подвергает еще большему риску", - говорит Айе Мин Тант.

Достоверность не должна становиться жертвой сенсационности

На войне первой всегда умирает правда. Это известное высказывание немецкого журналиста Гвидо Кноппа (Guido Knopp) не утратило своей актуальности и по сей день. Беспристрастные, правдивые журналистские репортажи из зон военных действий вызывают широкий общественный интерес, а в эпоху социальных сетей и практически неограниченного доступа к информации могут сыграть свою роль в развитии вооруженного конфликта. Поэтому проверка фактов во время войны становится особенно важной. Как журналисты справляются с этой задачей в условиях военных действий?

"Это чрезвычайно сложная задача - особенно для журналистов в Украине, где война происходит фактически в режиме онлайн - в WhatsApp, в Telegram, в других социальных сетях, - говорит украинский продюсер Дмитрий Хильченко. - С одной стороны, у нас много источников, а с другой, как понять, какому из них можно доверять?" Ошибка журналиста и неверная информация может привести к губительным последствиям и иногда даже стать причиной гибели, подчеркивает Хильченко. Его коллеги пытаются избежать неверной информации, ссылаясь только на надежные, проверенные источники и контакты в правительстве.

Журналистка из Мьянмы Айе Мин Тант

Айе Мин Тант

Для многих журналистов из Мьянмы, которые после прихода к власти военной хунты вынуждены работать из-за границы, единственными источниками информации остались люди, по-прежнему живущие в стране. "Мы поддерживаем с ними постоянную связь, чтобы не терять понимания происходящего. Мы понимаем, что люди находятся в крайне нестабильной ситуации: они могут быть напуганы, могут искренне верить в то, что они говорят, даже если это не соответствует действительности. Поэтому мы жертвуем скоростью появления статьи и неоднократно проверяем полученную информацию", - рассказывает журналистка Айе Мин Тант. А журналист из Израиля Дмитрий Дубов подчеркивает, что объективная и достоверная журналистика не должна стать жертвой погони за сенсациями. "Мы проверяем и перепроверяем факты, даже если мы рискуем тем, что наш материал утратит эксклюзивность", - говорит он.

Global Media Forum, который организует DW, - крупнейшая и хорошо известная в Германии и за ее пределами международная конференция, которая проходит уже в 15-й раз. В этом году она проводится под лозунгом: Shaping tomorrow, now ("Создавать будущее сейчас"). В последние два года из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило только виртуально. В 2022 году форум проходит в обычном формате: участники и гости встречаются в бывшем пленарном зале бундестага в Бонне и в помещении World Conference Centre.

Смотрите также:

  • Bildergalerie Ukrainekrieg, Journalisten | Lwiw, Ausstellung

    Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

    Журналисты - мишень

    С начала российского вторжения 24 февраля в Украину, по данным организации "Репортеры без границ", при исполнении своих служебных обязанностей погибли 7 репортеров, еще 11 получили ранения. Украинские профессиональные организации заявляют, что журналисты стали мишенью российской армии. На фото: открытие 31 марта 2022 года во Львове уличной выставки, посвященной пострадавшим журналистам.

  • Евгений Сакун

    Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

    Евгений Сакун

    Евгений Сакун - оператор телеканала LIVE первым погиб во время ракетного удара по столичной телевышке. Жертвами атаки 1 марта стали пять человек, тело Сакуна удалось опознать только по пресс-карте.

  • Брент Рено

    Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

    Брент Рено

    Брент Рено - американский корреспондент, документалист и продюсер погиб, снимая бегство беженцев из Ирпеня. 13 марта машину, в которой он ехал в город, обстреляли российские солдаты. Еще один американский журналист, ехавший в этой машине, Хуан Арендондо, был ранен.

  • Александра Кувшинова

    Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

    Александра Кувшинова

    24-летняя киевская журналистка Александра Кувшинова сотрудничала со съемочной группой Fox News как местный продюсер. Впрочем, американский канал не упомянул ее имя в сообщении об атаке на своих журналистов 14 марта. Лишь после публикации пресс-карты журналистки и давления профессионального сообщества телеканал Fox признал погибшую "локальной консультанткой".

  • Пьер Закжевски

    Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

    Пьер Закжевски

    Тогда же погиб и оператор Fox News, гражданин Ирландии Пьер Закжевский. Группа снимала репортаж из поселка Горенка в окрестностях Киева, где попала под артиллерийский обстрел российской армии. Корреспондент Fox Бенджамин Холл во время атаки потерял ноги и ослеп на один глаз. На фото: похороны Закжевски в Дублине.

  • Оксана Баулина

    Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

    Оксана Баулина

    Корреспондентка российского оппозиционного издания The Insider Оксана Баулина погибла 23 марта во время ракетного удара по торговому центру на Виноградаре в Киеве. В 2021 году Баулина эмигрировала из РФ после признания Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, с которым она ранее сотрудничала, "экстремистской" организацией.

  • Владимир Зеленский передает близким Макса Левина, награжденного посмертно орденом За мужество, его награду.

    Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

    Макс Левин

    Украинский фотокорреспондент и документалист Макс Левин исчез 13 марта под Киевом. Его тело обнаружили только 1 апреля. По информации украинской прокуратуры, безоружного журналиста сознательно застрелили российские военные во время наступления. У него остались четверо детей. На фото: Владимир Зеленский передает близким Макса Левина, награжденного посмертно орденом "За мужество", его награду.

  • Мантас Кведаровичюс

    Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

    Мантас Кведаровичюс

    Литовский документалист Мантас Кведаравичюс в 2016 году снял о войне в Донбассе фильм "Мариуполис". 2 апреля 2022 года он погиб при попытке покинуть Мариуполь. Подробности его гибели точно неизвестны: Кведаравичюс то ли погиб от попадания ракеты в авто, то ли был задержан и расстрелян российскими солдатами.

  • Дмитрий Хилюк

    Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

    Дмитрий Хилюк

    Корреспондент украинского информагентства "УНИАН" Дмитрий Хилюк исчез 4 марта после того, как город Дымер в Киевской области захватили российские войска. По информации украинских правоохранителей, журналиста похитили и незаконно удерживали российские военные. Связи с Хилюком до сих пор нет.

  • Виктория Рощина

    Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

    Виктория Рощина

    Редакция "Громадского" потеряла связь с репортером Викторией Рощиной 12 марта. Накануне она отправилась из Запорожья в Мариуполь, но на выезде из Бердянска была задержана российскими военными. В течение нескольких дней журналистку допрашивали сотрудники ФСБ и чеченские росгвардейцы и только 21 марта ее отпустили из плена на подконтрольную Киеву территорию.

  • Олег Батурин

    Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

    Олег Батурин

    Каховского корреспондента издания "Новый день" Олега Батурина 12 марта в родном городе похитили военные РФ. Под незаконным арестом он провел 8 дней. Позже в Херсонской области российская администрация задержала главреда сайта "Новая Каховка Сити" Александра Гунько. Запорожская корреспондентка агентства "УНИАН" Ирина Дубченко провела под арестом у россиян около двух недель.

  • Инфографика

    Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

    Насилие против журналистов продолжается

    "Репортеры без границ" насчитали уже 29 нападений на журналистов во время войны в Украине. Украинский Институт массовой информации зафиксировал в марте 155 преступлений, совершенных РФ против представителей медиа: убийства, обстрелы и ранения, угрозы, преследование, похищение журналистов, обстрелы и захваты телебашен и редакций, хакерские атаки, отключения от эфира и блокировки доступа к сайту.

    Автор: Игорь Бурдыга


Смотреть видео 05:32

"Судьба Беларуси зависит от исхода войны в Украине" - журналист немецкого проекта "Декодер"

Аудио- и видеофайлы по теме

Военные преступления в Буче - корреспондент DW с места событий (04.04.2022)  

Алексей Венедиктов: "Пока Путин жив, он будет занимать первую позицию, неважно, на каком посту"  

Реклама