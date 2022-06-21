Медиафорум DW: Журналисты на войне должны всегда быть готовы к худшему

Вооруженные конфликты в наши дни происходят на пяти из семи континентов. Журналисты находятся на передовой в Украине, Мьянме, Сирии и ведут репортажи из зон боевых действий, несмотря на опасность быть убитыми, ранеными, попасть в плен.

Почему они подвергают себя этим рискам? Как они справляются с физическим и эмоциональным напряжением? Как военным корреспондентам удается выполнять свои задачи в экстремальных условиях? Этим вопросам была посвящена дискуссия "Репортажи с фронтов. Сохранять объективность и безопасность в зонах военных действий", которая прошла во второй, заключительный день международного Global Media Forum 21 июня.

Правила работы в зоне военного конфликта

"Еще четыре месяца назад я бы никогда не подумал, что мы будем строить студии в убежищах. Мне бы даже в голову не пришло, что нам придется переместить 250 человек из одного города в другой, не прерывая телевещания, - рассказывает продюсер украинской Национальной общественной телерадиокомпании "Суспiльне" Дмитрий Хильченко. - Одно из главных правил журналиста на войне: всегда может быть еще хуже, всегда есть что-то, к чему нельзя подготовиться, как бы ты ни старался, - ты просто должен принять это и сделать все, что в твоих силах".

Дмитрий Хильченко

Не существует протоколов ко всем ситуациям, с которыми могут столкнуться журналисты в зоне военных конфликтов, констатирует Хильченко. Основной вызов и основная сложность, по его словам, состоит в том, что постоянно приходится принимать какое-то решение, от которого зачастую зависит жизнь. И это, на его взгляд, одна из самых больших трудностей на войне в Украине.

Безопасность журналиста важнее эксклюзивной истории

Одно из главных правил, которого должны придерживаться журналисты на войне, - безопасность важнее эксклюзивности материала, говорит руководитель отдела новостей телевизионного "9 Канала" в Израиле Дмитрий Дубов. По его словам, жизнь и работа в условиях израильско-палестинского конфликта, периодически переходящего в острые фазы, заставляет людей находиться в состоянии повышенной концентрации и постоянно быть наготове. Дубов называет это "состоянием военного духа".

Дмитрий Дубов

"В Израиле есть приложения для смартфонов, позволяющие узнать, что сработала система раннего предупреждения о ракетных обстрелах. Обычно люди знают, сколько времени необходимо, чтобы добраться до ближайшего безопасного места. И когда я слышу такое приложение, я, помимо беспокойства за людей, которые могут оказаться в зоне потенциального риска, - а это примерно вся страна, - как руководитель службы новостей думаю о том, что нам предстоят несколько дней напряженной работы", - рассказывает Дмитрий Дубов.

О состоянии постоянного напряжения, в котором находятся журналисты в Мьянме после прихода к власти военной хунты, говорит и участница дискуссии Айе Мин Тант. Ее коллеги превратились в "мишень для военных", и это означает, что им грозит опасность, где бы они ни находились. "Если полиция ночью решит устроить облаву в вашем районе, вам, возможно, придется бежать. Если ваш коллега сообщит вам, что его арестовали, вам нужно будет выяснить, где он находится, позаботиться о том, чтобы о его аресте стало известно, чтобы он просто не пропал без вести, и найти адвокатов. Профессия журналиста в Мьянме не только не дает вам дополнительной защиты, но подвергает еще большему риску", - говорит Айе Мин Тант.

Достоверность не должна становиться жертвой сенсационности

На войне первой всегда умирает правда. Это известное высказывание немецкого журналиста Гвидо Кноппа (Guido Knopp) не утратило своей актуальности и по сей день. Беспристрастные, правдивые журналистские репортажи из зон военных действий вызывают широкий общественный интерес, а в эпоху социальных сетей и практически неограниченного доступа к информации могут сыграть свою роль в развитии вооруженного конфликта. Поэтому проверка фактов во время войны становится особенно важной. Как журналисты справляются с этой задачей в условиях военных действий?

"Это чрезвычайно сложная задача - особенно для журналистов в Украине, где война происходит фактически в режиме онлайн - в WhatsApp, в Telegram, в других социальных сетях, - говорит украинский продюсер Дмитрий Хильченко. - С одной стороны, у нас много источников, а с другой, как понять, какому из них можно доверять?" Ошибка журналиста и неверная информация может привести к губительным последствиям и иногда даже стать причиной гибели, подчеркивает Хильченко. Его коллеги пытаются избежать неверной информации, ссылаясь только на надежные, проверенные источники и контакты в правительстве.

Айе Мин Тант

Для многих журналистов из Мьянмы, которые после прихода к власти военной хунты вынуждены работать из-за границы, единственными источниками информации остались люди, по-прежнему живущие в стране. "Мы поддерживаем с ними постоянную связь, чтобы не терять понимания происходящего. Мы понимаем, что люди находятся в крайне нестабильной ситуации: они могут быть напуганы, могут искренне верить в то, что они говорят, даже если это не соответствует действительности. Поэтому мы жертвуем скоростью появления статьи и неоднократно проверяем полученную информацию", - рассказывает журналистка Айе Мин Тант. А журналист из Израиля Дмитрий Дубов подчеркивает, что объективная и достоверная журналистика не должна стать жертвой погони за сенсациями. "Мы проверяем и перепроверяем факты, даже если мы рискуем тем, что наш материал утратит эксклюзивность", - говорит он.

Global Media Forum, который организует DW, - крупнейшая и хорошо известная в Германии и за ее пределами международная конференция, которая проходит уже в 15-й раз. В этом году она проводится под лозунгом: Shaping tomorrow, now ("Создавать будущее сейчас"). В последние два года из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило только виртуально. В 2022 году форум проходит в обычном формате: участники и гости встречаются в бывшем пленарном зале бундестага в Бонне и в помещении World Conference Centre.

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