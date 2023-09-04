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Математика Мифтахова задержали сразу после выхода из колонии

Сергей Гуща
4 сентября 2023 г.

Мифтахова обвиняют в одобрении в разговоре с заключенными взрыва в архангельском УФСБ в 2018 году. Ему грозит до пяти лет лишения свободы по обвинению в "одобрении терроризма".

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Наблюдательная вышка и колючая проволока в российской колонии
Наблюдательная вышка в одной из российских колонийФото: Filipp Kochetkov/Tass/imago images

Математик Азат Мифтахов был задержан на выходе из колонии ИК-17 в Кировской области, где он отбывал наказание, сообщил в понедельник, 4 сентября, правозащитный проект DOXA со ссылкой на встречавших его людей. По их словам, Мифтахову позволили пять минут пообщаться с родственниками и, не дав переодеться, увезли в Киров на автомобиле ФСБ с чеченскими номерами. Как утверждает DOXA, Первомайский районный суд в Кирове в понедельник изберет ему меру пресечения по новому уголовному делу. 

О возбуждении этого дела стало известно 25 августа. Мифтахова намерены обвинить в "одобрении взрыва" в архангельском УФСБ, совершенном в октябре 2018 года. Как утверждает следствие, он якобы положительно высказался об этом в разговоре с заключенными во время просмотра телепрограммы. Математику грозит до пяти лет лишения свободы по статье об оправдании терроризма.

Аспиранта МГУ Мифтахова в январе 2021 года приговорили к шести годам колонии общего режима. С учетом времени в СИЗО он должен был выйти на свободу 4 сентября.  Суд признал его виновным в том, что он был среди лиц, разбивших окно офиса "Единой России" в одном из районов Москвы. 

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