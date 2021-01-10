 Международное математическое сообщество добивается освобождения аспиранта МГУ Мифтахова | Новости из Германии о России | DW | 10.01.2021

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Россия

Международное математическое сообщество добивается освобождения аспиранта МГУ Мифтахова

Приговор по делу московского аспиранта Азата Мифтахова должны вынести 11 января. Ученые грозят бойкотировать Международный конгресс математиков, который должен пройти в Петербурге в 2022 году.

Скриншот петиции Свободу Азату Мифтахову

Скриншот петиции "Свободу Азату Мифтахову"

Американское математическое сообщество, насчитывающее более 30 тысяч индивидуальных членов по всему миру, обратилось к председателю Головинского суда Андрею Мохову с призывом освободить аспиранта МГУ Азата Мифтахова, находящегося под стражей почти два года. "Мы надеемся, что молодой перспективный математик будет освобожден и сможет продолжить учебу", - цитирует письмо "Новая газета" в воскресенье, 10 января.

Это не первое обращение к российским властям членов международного математического сообщества, озабоченных судьбой Мифтахова. Под петицией с призывом освободить его из под стражи поставили свои подписи более 2600 ученых со всего мира. С отдельными заявлениями выступили Союз итальянских математиков и Бразильское математическое сообщество. Кроме того, почти 50 ученых поставили свои подписи под открытым письмом в адрес исполкома Международного конгресса математиков (ICM). Они призвали "занять активную позицию по этому делу и связаться с государственными органами для освобождения Азата". В документе указывается, что в противном случае многие из подписантов могут бойкотировать Международный конгресс математиков, который должен пройти в Санкт-Петербурге в 2022 году. "Мы, математики, народ дотошный, нам нужны доказательства. Постепенно даже самым консервативным скептикам стала очевидна абсурдность ситуации вокруг Азата Мифтахова", - рассказал "Новой газете" бывший президент Петербургского математического общества, член Европейской академии наук профессор Анатолий Вершик.

Дело Азата Мифтахова

Приговор аспиранту МГУ Азату Мифтахову Головинский суд Москвы должен огласить 11 января 2021 года. Представитель прокуратуры потребовала для него 6 лет лишения свободы, заявив, что он является членом экстремистской организации, которая "ставит своей целью насильственную смену власти по сценариям цветных революций".

О задержании 25-летнего Азата Мифтахова в рамках дела о самодельном взрывном устройстве, обнаруженном в подмосковной Балашихе, стало известно 1 февраля 2019 года. 7 февраля молодого человека освободили, не предъявив ему какие-либо обвинения, однако на выходе из изолятора он был задержан по делу о нападении на офис партии "Единая Россия" в Москве в январе 2018 года. На всем протяжении предварительного, а потом и судебного, следствия Мифтахов заявлял о своей невиновности и отказывался признавать вину.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Азата Мифтахова политическим заключенным и призвал незамедлительно его освободить.

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    Автор: Елена Барышева


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