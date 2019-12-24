Центр "Мемориал" расширил списки политзаключенных в РФ

Правозащитный центр "Мемориал" в пятницу, 30 октября, опубликовал обновленные списки политических заключенных в России. В них числятся 362 человека, 297 из которых находятся за решеткой из-за реализации права на свободу вероисповедания или религиозной принадлежности ("религиозный" список), еще 65 - по политическим мотивам (основной список).

"Реальное число политзаключенных и других лиц, лишенных свободы по политическим мотивам, несомненно, существенно выше", - отмечают правозащитники.

В основной список были добавлены новые фигуранты дела "Сети", несколько человек, проходящих по "московскому делу" после протестных акций 27 июля и 3 августа 2019 года в российской столице, а также ряд лидеров ингушской оппозиции, арестованных на фоне столкновений с полицией в Магасе 27 марта прошлого года.

Между тем на свободу также вышли несколько фигурантов "московского дела", включая Егора Жукова. Кроме того, освободились осужденные по делу о госизмене ученые Святослав Бобышев и Владимир Лапыгин.

"Религиозный" список пополнился за счет "Свидетелей Иеговы"

В "религиозный" список были добавлены имена преимущественно мусульман, большей частью обвиняемых в членстве в запрещенной в России исламской организации "Хизб ут-Тахрир". Другой крупной группой жертв преследований по религиозному признаку стали "Свидетели Иеговы" (СИ), отмечают правозащитники. В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил деятельность СИ, сочтя организацию экстремистской.

В целом "Мемориал" относит к политзаключенным как лиц, "преследуемых в связи с реализацией ими их законных прав", так и тех, кто "незаконно или явно непропорционально преследуется по политическим мотивам властей".

В минувшем году общее количество фигурантов двух списков достигало 305.

Смотрите также:

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах В списках не значатся Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Статистика по регионам Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Узники совести Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу".

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Против веры, оппозиции и экологии "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново. Автор: Елена Барышева

