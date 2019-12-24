Центр "Мемориал" расширил списки политзаключенных в РФ

В обновленные перечни политзаключенных включены новые фигуранты "московского дела" и дела "Сети". По оценке "Мемориала", всего в России 297 человек лишены свободы по религиозным мотивам, а еще 65 - по политическим.
Правозащитный центр "Мемориал" в пятницу, 30 октября, опубликовал обновленные списки политических заключенных в России. В них числятся 362 человека, 297 из которых находятся за решеткой из-за реализации права на свободу вероисповедания или религиозной принадлежности ("религиозный" список), еще 65 - по политическим мотивам (основной список).
"Реальное число политзаключенных и других лиц, лишенных свободы по политическим мотивам, несомненно, существенно выше", - отмечают правозащитники.
В основной список были добавлены новые фигуранты дела "Сети", несколько человек, проходящих по "московскому делу" после протестных акций 27 июля и 3 августа 2019 года в российской столице, а также ряд лидеров ингушской оппозиции, арестованных на фоне столкновений с полицией в Магасе 27 марта прошлого года.
Между тем на свободу также вышли несколько фигурантов "московского дела", включая Егора Жукова. Кроме того, освободились осужденные по делу о госизмене ученые Святослав Бобышев и Владимир Лапыгин.
В "религиозный" список были добавлены имена преимущественно мусульман, большей частью обвиняемых в членстве в запрещенной в России исламской организации "Хизб ут-Тахрир". Другой крупной группой жертв преследований по религиозному признаку стали "Свидетели Иеговы" (СИ), отмечают правозащитники. В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил деятельность СИ, сочтя организацию экстремистской.
В целом "Мемориал" относит к политзаключенным как лиц, "преследуемых в связи с реализацией ими их законных прав", так и тех, кто "незаконно или явно непропорционально преследуется по политическим мотивам властей".
В минувшем году общее количество фигурантов двух списков достигало 305.
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