Масяня в розыске, или Силовики против мультиков

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Роскомнадзор заблокировал сайт создателя мультсериала про Масяню после очередной серии, где резко осуждаются действия России в Украине. Теперь и мультяшки стали жертвами цензуры в РФ.
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