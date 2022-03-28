Масяня в розыске, или Силовики против мультиков

Война в Украине - 28.03.2022

"Очень хорошо видно, что Мариуполь стал вторым Алеппо. И, я надеюсь, у нас у всех будет коллективное чувство вины, если мы ничего не сделаем", - подчеркнул Жан-Ив Ле Дриан на Doha Forum - 2022. До начала войны в городе насчитывалось около 440 тысяч жителей.