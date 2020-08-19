Мария Колесникова назвала спорным статус правительства Беларуси  

Мария Колесникова - соратница экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и член президиума Координационного совета оппозиции в стране - вечером во вторник, 25 августа, выступила с заявлением, ставящим под вопрос статус нынешнего правительства РБ.

В видеообращении, опубликованном на YouTube-канале экс-банкира Виктора Бабрико, Колесникова напоминает о том, что "17 августа правительство сложило полномочия перед вновь избранным президентом" и что срок действия полномочий нынешнего президента Беларуси истекает 5 ноября.

Почему КС считает статус правительства Беларуси спорным

"Согласно 83 статье Конституции РБ, только после инаугурации вновь избранный президент уполномочен назначить новое правительство. Инаугурация должна быть проведена до 9 октября", - продолжает Колесникова.

"До проведения церемонии инаугурации правительство не могло быть назначено", - подчеркивает оппозиционер, напоминая, что нынешнее правительство было назначено Александром Лукашенко 19 августа (то есть после выборов, но до инаугурации нового президента. - Ред.)

Кроме того, соратница Тихановской обращает внимание на то, что по Конституции Беларуси премьер-министр назначается с согласия Палаты представителей, "и только после этого может быть сформирован состав нового правительства". "На текущий момент новое правительство назначено президентом с нарушением законодательства. Статус правительства спорный", - резюмирует Колесникова.

Павел Латушко осудил "бездействие" белорусских депутатов

В тот же день, 25 августа, еще один член президиума Координационного совета - Павел Латушко - выложил в интернет видеообращение, в котором осудил "бездействие" членов Палаты представителей на фоне последних событий в стране.

"109 из 110 депутатов Палаты представителей смотрят на то, что происходит в стране, и ничего не делают", - заявил он. "Мы считаем, что сегодня никто не может оставаться в стороне. Депутаты не имеют права бездействовать, когда в стране нарушаются законы. Депутаты не могут бездействовать, когда насилуют людей. Депутаты обязаны защищать интересы своих избирателей и нести ответственность за свое бездействие", - добавил Латушко.

Ранее, 24 августа, председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич назвал создание Координационного совета оппозиции в Беларуси "неконституционным". По мнению президента Беларуси Александра Лукашенко, деятельность КС - это "попытка захвата власти в стране".

20 августа СК Беларуси принял к производству уголовное дело, возбужденное генпрокуратурой в связи с созданием Координационного совета.

Цели Координационного совета оппозиции в Беларуси

О создании Координационного совета оппозиции Беларуси заявила 14 августа находящаяся в Литве экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.

19 августа в Минске состоялось его первое заседание, на котором была принята резолюция с основными требованиями к властям : прекращение насилия и политического преследования, проведение расследование произошедшего, освобождение всех политических заключенных и выплата компенсаций пострадавшим, признание недействительными результатов президентских выборов 9 августа и проведение новых выборов.

В документе указывается также, что целью КС является поиск путей для преодоления кризиса в Беларуси и обеспечение согласия в обществе на основании конституции. "Координационный совет не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса", - подчеркивается в резолюции.

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