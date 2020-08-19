 Мария Колесникова назвала спорным статус правительства Беларуси | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 25.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Мария Колесникова назвала спорным статус правительства Беларуси

"На текущий момент новое правительство назначено президентом с нарушением законодательства", - заявила член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова.

Член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова

Член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова

Мария Колесникова - соратница экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и член президиума Координационного совета оппозиции в стране - вечером во вторник, 25 августа, выступила с заявлением, ставящим под вопрос статус нынешнего правительства РБ.

В видеообращении, опубликованном на YouTube-канале экс-банкира Виктора Бабрико, Колесникова напоминает о том, что "17 августа правительство сложило полномочия перед вновь избранным президентом" и что срок действия полномочий нынешнего президента Беларуси истекает 5 ноября.

Почему КС считает статус правительства Беларуси спорным

"Согласно 83 статье Конституции РБ, только после инаугурации вновь избранный президент уполномочен назначить новое правительство. Инаугурация должна быть проведена до 9 октября", - продолжает Колесникова.

"До проведения церемонии инаугурации правительство не могло быть назначено", - подчеркивает оппозиционер, напоминая, что нынешнее правительство было назначено Александром Лукашенко 19 августа (то есть после выборов, но до инаугурации нового президента. - Ред.)

Кроме того, соратница Тихановской обращает внимание на то, что по Конституции Беларуси премьер-министр назначается с согласия Палаты представителей, "и только после этого может быть сформирован состав нового правительства". "На текущий момент новое правительство назначено президентом с нарушением законодательства. Статус правительства спорный", - резюмирует Колесникова.

Павел Латушко осудил "бездействие" белорусских депутатов

В тот же день, 25 августа, еще один член президиума Координационного совета - Павел Латушко - выложил в интернет видеообращение, в котором осудил "бездействие" членов Палаты представителей на фоне последних событий в стране.

"109 из 110 депутатов Палаты представителей смотрят на то, что происходит в стране, и ничего не делают", - заявил он. "Мы считаем, что сегодня никто не может оставаться в стороне. Депутаты не имеют права бездействовать, когда в стране нарушаются законы. Депутаты не могут бездействовать, когда насилуют людей. Депутаты обязаны защищать интересы своих избирателей и нести ответственность за свое бездействие", - добавил Латушко.

Ранее, 24 августа, председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич назвал создание Координационного совета оппозиции в Беларуси "неконституционным". По мнению президента Беларуси Александра Лукашенко, деятельность КС - это "попытка захвата власти в стране".

20 августа СК Беларуси принял к производству уголовное дело, возбужденное генпрокуратурой в связи с созданием Координационного совета.

Цели Координационного совета оппозиции в Беларуси

О создании Координационного совета оппозиции Беларуси заявила 14 августа находящаяся в Литве экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.

19 августа в Минске состоялось его первое заседание, на котором была принята резолюция с основными требованиями к властям : прекращение насилия и политического преследования, проведение расследование произошедшего, освобождение всех политических заключенных и выплата компенсаций пострадавшим, признание недействительными результатов президентских выборов 9 августа и проведение новых выборов.

В документе указывается также, что целью КС является поиск путей для преодоления кризиса в Беларуси и обеспечение согласия в обществе на основании конституции. "Координационный совет не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса", - подчеркивается в резолюции.

Смотрите также:

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Sputnik/V. Tolochko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Самый массовый митинг в истории современной Беларуси

    На санкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, по данным белорусского правозащитного центра "Весна", вышли 63 тыс. человек. Акция стала самой массовой в истории современной Беларуси. До этого максимальное число участников собрал митинг в Минске в 2010 году после выборов президента, на которых ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом 79,6%.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Защитные маски и отсутствие социальной дистанции

    Митинг состоялся в парке на площади Бангалор в Минске. Многие участники были в защитных масках, снижающих опасность заражения коронавирусом, но о дистанции в 1,5 метра речь даже не шла. Место акции было обнесено заграждениями, так что у входа, где стояли рамки для досмотра, образовывались очереди. Возле парка стояли десятки автозаков с ОМОНом и милицией.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Место мужчин заняли женщины

    Помимо Светланы Тихановской (в центре), на митинге пристутствовали Мария Колесникова (справа) - глава избирательного штаба Виктора Бабарико, не допущенного к выборам ЦИКом, и Вероника Цепкало (слева), мужу которой - Валерию Цепкало - также запретили участвовать в избирательной кампании. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало женщины объявили о создании объединенного штаба.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

    Выступая на митинге, Светлана Тихановская прокомментировала задержание под Минском предполагаемых боевиков российской ЧВК Вагнера. "Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди и хотим мирных перемен, - заявила она. - Я устала терпеть, устала молчать, устала бояться. А вы?" В ответ участники акции стали скандировать: "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/AP Photo/S. Grits)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Тихановская, Колесникова и Цепкало стали символом протестов в Беларуси

    Акции, которые проводит совместный штаб Тихановской, Колесниковой и Цепкало, собирают полные стадионы и площади по всей стране. Объединив силы, три женщины превратились в символ протестов Беларуси. Между тем Сергею Тихановскому продлен арест на 15 суток, в СИЗО остается и Виктор Бабарико, а Валерий Цепкало из-за угроз покинул страну.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Митинг прошел без задержаний

    Самый многочисленный в истории страны митинг длился до 22.00 - в соответствии с условиями, согласованными с властями. Задержаний ни в ходе митинга, ни после него не было.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 14:08

О жестокости Лукашенко, двух обращениях Тихановской и решимости демонстрантов. DW Новости

Аудио- и видеофайлы по теме

Мирные акции протеста в белом: как женщины спасают мир и Беларусь  

Лидер немецких либералов Линднер: ЕС должен рассмотреть введение санкций против Лукашенко  

Также по теме

Minsk Vorstellung des Koordinationsrates für friedlichen Machtübergang

Координационный совет оппозиции Беларуси назвал свои требования 19.08.2020

Для восстановления статуса Беларуси как правового государства необходимо признать недействительными результаты выборов 9 августа и провести новые, говорится в резолюции КС.

Weissrussland | Belarus | Proteste in Minsk

Протесты в Беларуси: силовики вновь задерживали протестующих 26.08.2020

В Беларуси не прекращаются протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями 26 августа.

Weißrussland I Wahlen I Maria Kolesnikova

Мария Колесникова не верит в военное вмешательство РФ в Беларуси 16.08.2020

Вмешательство Москвы в ситуацию в Беларуси стало бы "глупым шагом" Кремля, заявила Bild am Sonntag соратница Светланы Тихановской. Лукашенко ранее заявил о помощи со стороны России при "внешней угрозе".

Реклама

Самые читаемые

Как шахтеры "Беларуськалия" добились освобождения лидера их стачкома  

За что немки любили в 1945 году лейтенанта Красной армии?  

Мария Колесникова назвала спорным статус правительства Беларуси  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно