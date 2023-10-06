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Марафон солидарности в РБ. 60 участникам грозит тюрьма

Александра Богуславская
6 октября 2023 г.

60 человек стали фигурантами уголовного дела за марафон солидарности с белорусскими политзаключенными. Что им грозит и как идет распределение собранных средств - у DW.

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Акция солидарности в Польше с белорусскими политзаключенными
Акция солидарности в Польше с белорусскими политзаключенными Фото: Artur Widak/NurPhoto/picture alliance

МВД Беларуси завел уголовное дело на участников марафона солидарности с белорусскими политзаключенными "Нам не все равно", который прошел 29 июля. В ходе марафона было собрано 545 740 евро из 86 стран от 11 428 доноров. Сбор средств белорусские силовики расценили как "финансирование экстремистской деятельности". Что грозит фигуранатам дела, что  инициаторы марафона думают об этом и как идет распределение средств.

Среди фигурантов уголовного дела 60 человек

По мнению белорусских силовиков, 12-часовой эфир марафона, в котором участвовали 20 медиа и правозащитных организация - это "эфир с рассуждениями находящихся в розыске преступников и других деструктивных личностей". Суд Центрального района Минска уже признал "видеоконтент" марафона "экстремистскими материалами", а следователи возбудили дело "за финансирование экстремистской деятельности". Фигурантами уголовного дела, по словам силовиков, являются около 60 человек - это политики, журналисты, блогеры, музыканты, бывшие политзаключенные и правозащитники, которые участвовали в марафоне.

Одним из участников марафона был Андрей Ткачев, координатор Фонда медицинской солидарности, который воспринял  возбуждение уголовного дела как признание успешности проекта. "В очередной раз стало понятно, что больше всего они там боятся проявлений солидарности, когда силе невозможно противопоставить силу, это единственный рабочий инструмент против диктатуры". Белорусская певица Руся (Марина Шукюрова) о своем участии в марафоне не жалеет. "Это была и будет вдохновляющая волна поддержки внутри белорусского общества. Я смирилась с мыслью, что до смены режима домой я не попаду", - говорит певица. Само возбуждение уголовного дела она называет "дуростью", которая, к сожалению, может иметь серьезные последствия для людей.

Распределение средств задерживается из-за большой собранной суммы

Как рассказала представительница по социальным вопросам Объединенного переходного кабинета Ольга Горбунова на пресс-конференции 5 октября, эта цифра - 60 фигурантов дела - соотносится с количеством журналистов и гостей трансляции: "Похоже, они просто пересмотрели трансляцию и выписали все имена. Грустно понимать, что под преследование попали журналисты, эксперты, вышедшие на свободу политзаключенные и их семьи. Надеемся, что они не планируют поездок в Беларусь и позаботятся о своей безопасности".

Также Горбунова особо отметила, что люди, которые донатили во время марафона могут не переживать, ведь для марафона использовались международные платежные системы с сертификатами безопасности первого уровня: "Утечка невозможна. Единственный способ - это задержание и запугивание людей. Уже были такие кейсы, когда человека заставляли себя оговорить, признаться в том, что человек сам не совершал, чтобы запугать белорусское общество. Но надо понимать, что это провокация и блеф".  

Рассказывая о результатах марафона солидарности, Ольга Горбунова еще раз поблагодарила всех участников и объяснила задержку с выплатами средств. Все дело в том, что собранная сумма в 545 740 евро оказалась очень большой, из-за чего платежные системы и банки потребовали дополнительные документы. "Мы планировали быстрее, но обещали полную отчетность и прозрачность. Делаем все в соответствии с законодательством. Теперь у нас есть понимание, как это работает, и в будущем мы будем более реалистичны в прогнозах. Зато у нас удалось освободить от налогов собранную сумму", - объяснила Горбунова. Итоговый отчет она обещала предоставить к Новому году.

Выплаты уже получили 45 политзаключенных и 130 семей политзаключенных

В целом, по словам Горбуновой, фонд, созданный для распределения средств марафона, уже выплатил 218 900 евро из 545 740 евро собранных средств (после уплаты комиссий платежным системам). Эти деньги направлены в правозащитные и благотворительные организации, которые вошли в коалицию марафона. Среди них Фонд BYSOL, который получил 100 000 евро, инициатива BY_help (получила 36 900 евро), благотворительный фонд "Страна для жизни" (18 000 евро) и другие. Средства распределяются среди 13 правозащитных организаций и фондов в определенных пропорциях, соответственно запросам на поддержку этих организаций.

По состоянию на 4 октября, собранные деньги уже получили 45 политзаключенных и 130 семей политзаключенных на общую сумму 93 707 евро. Так, например, фонд BYSOL уже подтвердил в своих соцсетях получение 100 000 евро и отметил, что разовую выплату в размере 500 евро получит 200 семей. Первые 50 заявок на сумму 24 600 евро, по словам фонда, уже были выплачены.

Ольга Горбунова также поделилась интересной статистикой о марафоне. По ее словам, всего было 14 655 транзакций, которые совершили 11 428 человек. "Всего пожертвования пришли из 86 стран, но полный список мы не будем разглашать по мотивам безопасности, ведь в ряде стран недемократические режимы", - говорит Горбунова. Среди стран-лидеров по количеству донатов Польша (6383), Литва (1463), США (1333), Германия (1008). Любопытно, что самый большой донат в 10 000 евро пришел из Великобритании.

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