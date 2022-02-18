 90 миллиардов и одно особенное мамонтово дерево в Германии (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 19.02.2022

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По Германии

90 миллиардов и одно особенное мамонтово дерево в Германии (фото)

В немецком списке Дендрологических памятников природы появилось двенадцатое дерево - гигантская секвойя в Бремене.

Гигантская секвойя в Бремене

Секвойядендрон гигантский, он же - веллингтония, гигантская секвойя, большое или мамонтово дерево

Бремен • Согласно оценкам экспертов, на территории Германии произрастает около 90 миллиардов деревьев. Точную цифру, конечно, никто назвать не может. Однако одно известно доподлинно - то, сколько деревьев включено в немецкий список Дендрологических памятников природы (Nationalerbe-Bäume Deutschlands).

В феврале 2022 года число таких памятников достигло целой дюжины. Двенадцатым по счету стало 160-летнее мамонтово дерево - секвойядендрон гигантский (Sequoiadendron giganteum) на Ринсбергском кладбище (Riensberger Friedhof) в Бремене, где и были сделаны эти фотографии информационного агентства dpa.

Мамонтовы деревья в Америке и Европе

Родиной гигантских секвой является Северная Америка. В Европе первые экземпляры были посажены в середине XIX века - сразу после того, как они были описаны ботаниками. Возраст этих необычных деревьев может превышать три тысячи лет. Высота может достигать почти 100 метров при более чем 10-метровом диаметре. Европу в те времена охватила своего рода гигантомания - все хотели видеть мамонтовы деревья в своих парках.

Сейчас в Германии они сразу бросаются в глаза, так как уже давно переросли всех своих соседей. Однако до американских родственников-рекордсменов немецким гигантским секвойям пока еще расти и расти. Бременское дерево вполне может прожить до тысячи лет - так считают специалисты, проанализировавшие здешние условия. 

Гигантская секвойя в Бремене. Фотографии

Гигантская секвойя в Бремене

Возраст: 160 лет. Рост: 33 метра. Статус: памятник природы

Гигантская секвойя в Бремене

Мамонтово дерево было посжено на Ринсбергском кладбище в 1875 году

Гигантская секвойя в Бремене

Табличка с информацией о включении дерева в список Дендрологических памятников природы

Уже сейчас эта 33-метровая красавица является самым высоким деревом Бремена - ганзейского города, имеющего статус федеральной земли. Дерево давно уже стало здешней региональной достопримечательностью - к тому же растет посреди исторического кладбища, о котором также необходимо сказать хотя бы пару слов.

Ринсбергское кладбище в Бремене

Молодое деревце было посажено здесь к открытию кладбища в 1875 году. Это одно из первых кладбищ такого типа в Германии - заложенного в виде парка: с аллеями, дорожками, лужайками, клумбами, миниатюрными рощами и даже прудом.

Около 70 здешних надгробий и мавзолеев находятся под особой охраной в качестве культурно-исторических памятников. Здесь похоронены многие известные личности: политики, представители предпринимательских династий, музыканты и другие знаменитости. Среди них - федеральный президент Германии Карл Карстенс (Karl Carstens), основатель легендарной вокальной группы 1928-1935 годов Comedian Harmonists Гарри Фроммерман (Harry Frommermann) и создатель кофейной империи Jacobs Йохан Якобс (Johann Jacobs).

Список деревьев будет пополняться

Немецкое дендрологическое общество (Deutsche Dendrologische Gesellschaft) приступило к осуществлению своей программы в 2019 году. Всего в список планируется включить 100 деревьев. Первым стала гигантская липа в нижнесаксонской коммуне Хеде - самая большая липа во всей Европе.

Также в списке уже значатся, в частности, 200-летнее дерево-гинкго в парке саксонского замка Янисхаузен (Schloss Jahnishausen) и 70-метровый тис, растущий в коммуне Флинтбек в земле Шлезвиг-Гольштейн, возраст которого составляет от 800 до 1000 лет. В списке кандидатов сейчас значится еще почти два десятка деревьев.

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    Автор: Максим Нелюбин


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