Малоснежная зима грозит Центральной Азии водно-энергетическим кризисом

Непривычно малоснежная зима в Центральной Азии вызвала резкое обмеление рек и озер в регионе, возникла угроза дефицита воды в водохранилищах, что, в свою очередь, способно осложнить работу ряда ГЭС и привести к энергокризису. О складывающейся тревожной ситуации в южных областях Казахстана заговорили на официальном уровне. На прошедшем 5 февраля совещании в Кызылорде было отмечено, что в водохранилищах Нарын-Сырдарьинского речного бассейна сейчас находится 17,7 млрд кубометров воды, что почти на 2 млрд меньше, чем в прошлом крайне засушливом году.

Так как набрать необходимый объем в расположенные по реке Сырдарья Шардаринское водохранилище и Коксорайский контррегулятор, возможно, не выйдет, не исключен пересмотр лимитов на потребление воды. Фермерским хозяйствам, занятым выращиванием риса и хлопчатника, предложено как можно скорее обратить внимание на засухоустойчивые культуры и применение водосберегающих технологий.

Переговоры неизбежны

Власти Казахстана понимают, что вопрос водопользования на юге страны, тесно связанный с выработкой электроэнергии в регионе (в Нарын-Сырдарьинском речном бассейне расположено сразу 8 крупных ГЭС), невозможно решить без других стран Центральной Азии. По информации замминистра экологии, геологии и природных ресурсов РК Серика Кожаниязова, в ближайшее время в Ташкент с рабочим визитом отправится премьер-министр Алихан Смаилов, а в Алматы пройдут переговоры с одним из зампредседателя правительства Кыргызстана.

Из-за малоснежной зимы уровень воды в реках и озерах Казахстана упал

Переговоры не обещают быть простыми. Ранее Казахстан обвинил узбекскую сторону в создании критической ситуации в Объединенной энергосети Центральной Азии, приведшей 25 января к отключению от энергоснабжения в трех странах. То, что в данной сфере есть вопросы и в отношениях с Кыргызстаном, признал и сам Кожаниязов в комментарии изданию orda.kz.

"К сожалению, у нас были проблемы по аварийным ситуациям. У нас увеличилось потребление, мы поставили 680 млн кВт/час (вместо 900 млн по договору - Ред.). Как следствие, кыргызская сторона не успевает набирать воду. Есть риск, что к началу вегетации не наберется нужного ее объема", - признал замминистра.

И если в Узбекистана не комментируют предстоящую встречу в Ташкенте, то один из высокопоставленных чиновников правительства Кыргызстана на условиях анонимности заявил DW, что Бишкек - в отличие от Нур-Султана - в полном объеме выполняет обязательства по подаче воды в низовья реки Нарын.

Кыргызстан требует нового соглашения

"Отсутствие углеводородного сырья приводит к тому, что мы вынуждены обеспечивать базовое потребление электроэнергии за счет работы наших ГЭС. Поэтому наше население использует относительно дешевую электроэнергию, что видно из тарифа, который неизменен на протяжении десятилетий. В свою очередь, соседние страны, прежде всего Казахстан, используют электроэнергию с ТЭЦ, которую в зимнее время продают Кыргызстану на 20-24% дороже, при этом требуя возмещения поставленных объемов (электроэнергии. - Ред.) вместе с пропуском воды с Токтогульского водохранилища", - заметил источник DW из кыргызского правительства.

Население Кыргызстана использует относительно дешевую электроэнергию

При этом он добавил, что для сохранения водно-энергетического баланса Казахстан и Узбекистан должны согласиться с доводами Бишкека и принять формулу, согласно которой при достаточных объемов поставки воды они за 1 кВт/час электроэнергии будут получать 0,7 кубометров воды вместо нынешних 1,5 кубометров. Более того, если тот же Казахстан будет настаивать на своей позиции, "Кыргызстан будет вынужден собственными усилиями восстанавливать попутную генерацию, а излишки электроэнергии направлять в Узбекистан в обмен на товарно-материальные ценности".

Источник также согласился, что в нынешней критической ситуации, которая сложилась в низовьях реки Сырдарья, есть и вина Бишкека: "Управление топливно-энергетическим комплексом в настоящее время идет фрагментарно. Не учитываются такие аспекты, как ирригационное предназначение крупнейшего в Центральной Азии Токтогульского водохранилища, функции обеспечения гидравлики для выработки электроэнергии и маневрирование для поддержания частоты мощности в единой энергосети региона".

Кроме того, он уверен, что странам региона необходимо вернуться к практике совместной разработки и утверждения водно-энергетического баланса на 5-10 лет, отказавшись от предложения Казахстана по созданию водно-энергетического консорциума, так как там будет присутствовать субъективный фактор в лице представителей сторон.

До критической ситуации осталось немного

По мнению специалиста по вопросам безопасности в Центральной Азии, профессора Казахстанско-Германского университета Рустама Бурнашева, в возникшей ситуации есть и политическая составляющая. Ведь при отсутствии договоренностей по распределению водно-энергетических ресурсов велика вероятность не только ухудшения отношений между странами-соседями, но и возникновения массового недовольства населения в каждом из государств.

"В какое русло будет направлено недовольство населения? Это могут быть антиправительственные выступления с требованиями немедленно заключить необходимые соглашения. Но возможен и поиск внешних врагов - договоры заключены, но они не выполняются одной из сторон", - пояснил DW профессор Бурнашев.

Эксперты из стран Центральной Азии указывают, что критической ситуация в Нарын-Сырдарьинском речном бассейне станет после снижения объема воды в Токтогульском водохранилище ниже отметки в 8 млрд кубометров. Если она снизится до 6,5 млрд, то перестанет работать Токтогульская ГЭС, на которую приходится до 30% вырабатываемой в Кыргызстане электроэнергии. По данным на 7 февраля 2022 года в водохранилище было 8 млрд 840 млн кубометров воды при среднесуточном притоке за последние пять дней в 139 м3/сек и расходе в 498 м3/сек.

Похожие цифры наблюдались в конце марта 2021 года (он стал в Казахстане стал одним из самых засушливых за всю историю наблюдений) из-за отсутствия достаточного количества поливной воды в южных и западных областях страны. Поскольку в Казахстане с помощью спутников дистанционного зондирования Земли внимательно следят за наличием воды в водохранилищах всего региона, не исключено, что уже в ближайшее время Нур-Султан предъявит претензии к Бишкеку.

Между тем с 6 февраля в Центральной Азии существенно похолодало, начались дожди и снегопады. Этот факт несколько обнадежил местных сельхозпроизводителей, которые с беспокойством наблюдали за совершенно нехарактерной для региона теплой осенью и малоснежной зимой.

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