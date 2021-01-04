Снег да снег кругом: маленькие зимние радости во время пандемии (фото)

Жители Германии всегда рады снегу зимой, но во время нынешнего локдауна - в особенности.
Заснеженные ландшафты и достопримечательности Баварии: от сказочного замка Нойшванштайн до зимних красот Баварского леса.
Во времена ГДР на этой 1140-метровой вершине в Гарце несли службу пограничники, шпионы и метеорологи. Больше сюда никого не пускали.
Их названия - как главы зимней сказки: Тюрингский лес, Рудные горы, Шварцвальд, Гарц… Здесь можно кататься на лыжах или просто гулять по заснеженным лесам и склонам.
Немецкий Шварцвальд - "Черный лес" - в земле Баден-Вюртемберг - один из самых популярных туристических регионов Германии.