Снег да снег кругом: маленькие зимние радости во время пандемии (фото)

Снег да снег кругом

В некоторых популярных регионах это привело к пробкам, забитым парковкам, переполненным склонам и прочим проблематичным с точки зрения нынешнего времени ситуациям, о чем более подробно можно прочитать по ссылкам под этой фотогалереей. Здесь же просто продолжим любоваться снежными красотами. Власти курорта Винтерберг в регионе Зауэрланд настоятельно призвали всех пока сюда не приезжать.