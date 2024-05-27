Макрон призвал к независимости Европы от США и Китая

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к формированию сильной и суверенной Европы. "Европа - это история мира, процветания и демократии", - заявил Макрон, выступая перед молодежью в Дрездене в пятницу, 27 мая. Однако, по его словам, все это окажется под угрозой, если Европа не начнет действовать.

Спустя два года после начала российского вторжения в Украину Европа переживает "беспрецедентный момент в своей истории", который вынуждает ее самостоятельно думать о своей обороне и безопасности, сказал Макрон. Он отметил необходимость действовать как союзники в рамках НАТО, добавив, что "на карту поставлена безопасность Европы". При этом Эмманюэль Макрон признал, что Европейский Союз "не изменит свою географию", а Россия останется его соседом "завтра и послезавтра".

В экономическом плане европейские страны также должны стать более суверенными и независимыми в условиях конкуренции со стороны Китая и Соединенных Штатов, заявил французский лидер. "Наша Европа должна перестроиться или, скорее, построить новую парадигму роста для будущих поколений", - сказал он.

Визит Макрона в Германию

Эмманюэль Макрон прибыл в Германию 26 мая. Это первый за 24 года государственный визит президента Франции в ФРГ. До этого французские лидеры посещали Германию лишь с рабочими визитами. В первый день своего пребывания Макрон встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) в Берлине, а также принял участие в торжествах по случаю 75-летия принятия Основного закона ФРГ.

28 мая Макрон посетит Мюнстер, где ему планируется вручить международную премию Вестфальского мира за европейскую приверженность. После этого правительства обеих стран проведут переговоры во дворце в замке Мезеберг недалеко от Берлина.